Kumpir tarifi: Evde kumpir nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kumpir, Türk mutfağında sokak lezzetlerinin en popülerlerinden biridir. Büyük boy patateslerin fırınlanması ve içinin tereyağı ve kaşar peyniriyle harmanlanmasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu, üzerine eklenen çeşitli garnitürlerle bir ziyafete dönüşür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle kendi kumpirinizi yaratabilirsiniz! İşte evde kumpir yapımının en pratik tarifi…

REKLAM advertisement1 Kumpir İçin Malzemeler 4 adet büyük boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz Üzeri İçin Garnitür Seçenekleri: Haşlanmış mısır

Garnitür (bezelye, havuç ve patates karışımı)

Siyah ve yeşil zeytin (dilimlenmiş)

Sosis veya sucuk (küp doğranmış ve hafifçe pişirilmiş)

Rus salatası

Turşu (dilimlenmiş)

Acılı ezme

Mayonez ve ketçap Kumpir Nasıl Yapılır? REKLAM Kumpir yapılışı tahmin edildiğinden daha kolaydır. İşte kumpir tarifi: Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan alüminyum folyoya sarın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yaklaşık 1-1,5 saat kadar yumuşayana kadar pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir çatal veya bıçak batırabilirsiniz.

Fırından çıkan sıcak patatesleri ortadan ikiye kesin ancak tamamen ayırmayın.

Patatesin iç kısmını bir çatal yardımıyla hafifçe ezerek püre haline getirin.

Ezdiğiniz patatesin içine tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin, iyice karıştırarak yumuşak bir kıvam elde edin.

Tuz ekleyerek lezzetlendirin.

Hazırladığınız püre haline getirilmiş patatesin üzerine dilediğiniz garnitürleri sırayla ekleyin.

Garnitürlerin uyumlu olması için malzemeleri karıştırabilir veya katmanlar halinde yerleştirebilirsiniz.

En son ketçap ve mayonezle tatlandırarak servise hazır hale getirin.

Kumpiri sıcak olarak servis edin. Yanında ayran veya soğuk içeceklerle sunum yapabilirsiniz.

Daha şık bir sunum için üzerini maydanoz yaprakları veya ince kıyılmış dereotu ile süsleyebilirsiniz. Evde Kumpir Nasıl Yapılır? Evde kumpir yapmak, düşündüğünüzden çok daha kolay! İşte, fırında pişmiş yumuşacık patateslerin nefis iç dolgusu ve dilediğiniz garnitürlerle hazırlayabileceğiniz enfes kumpir için adım adım tarif:

Büyük boy, nişastalı ve kabuklu patatesler kumpir için idealdir.

Kabuklarıyla birlikte kullanacağınız için patatesleri bol suyla yıkayın ve fırça yardımıyla iyice temizleyin.

Yıkayıp kuruladığınız patatesleri alüminyum folyoya sararak fırınlamaya hazırlayın.

Fırını 200°C’ye ayarlayın: Fırını önceden ısıtarak patateslerin daha hızlı pişmesini sağlayın.

Hazırladığınız patatesleri fırına yerleştirin ve yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişirin.

Patateslerin piştiğini kontrol etmek için bir çatal veya bıçak batırın. Kolayca giriyorsa pişmiş demektir.

Fırından çıkan sıcak patatesleri ortadan ikiye kesin, ancak tamamen ayırmayın.

Bir çatal yardımıyla patatesin iç kısmını hafifçe ezerek püre haline getirin.

Püre haline getirdiğiniz patatesin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve bolca rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Kaşar eriyene kadar iyice karıştırarak yumuşak bir kıvam elde edin.

Lezzet katmak için biraz tuz serpin ve karıştırın.

Haşlanmış mısır, garnitür (bezelye, havuç, patates), zeytin, sucuk, turşu gibi dilediğiniz garnitürleri hazırlayın.

Sosis veya sucuk kullanacaksanız, küçük doğrayıp tavada hafifçe pişirin.

Malzemeleri kendi zevkinize göre yerleştirin. Patatesin iç kısmına hazırladığınız garnitürleri sırayla ekleyin.

Üzerine ketçap, mayonez veya sevdiğiniz sosları sıkın.

Dilerseniz biraz dereotu veya maydanozla süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz. Evde kumpir yapılışı belli püf noktalarını beraberinde getirir. Aşağıdaki püf noktalarını dikkate alarak siz de harika kumpirler yapabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını yemeyi seviyorsanız, kabuğun daha lezzetli olması için pişirmeden önce hafifçe zeytinyağıyla yağlayabilirsiniz.

Daha kremamsı bir iç püre elde etmek için kaşar peyniri yerine mozzarella veya krem peynir kullanabilirsiniz.

Fırın yerine mikrodalga fırında daha hızlı pişirmek için patatesleri birkaç yerinden çatal ile delip mikrodalga fırında yüksek ayarda yaklaşık 10-12 dakika pişirebilirsiniz.