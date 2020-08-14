DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek olmak üzere hayata geçirdiği “Kumaştan Hayaller” projesine İstanbul’daki meslek liselerini de dahil etti.
Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DeFacto CFO’su Önder Şenol tarafından bir protokol imzalandı. Protokole göre, DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, İstanbul’daki meslek liselerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projeleri desteklenecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İlimizdeki tüm eğitim kadromuz ile öğrencilerimize en iyi eğitim ve öğretimi sunma gayreti içerisindeyiz. Onların eğitim standartlarını daha iyi seviyelere yükselmek için uluslararası standartlarda yönetim politikaları geliştiriyoruz" dedi.
Yazıcı, "Kumaştan Hayaller projesiyle meslek liselerimizde okuyan öğrencilerimizin tasarımlarını daha özgürce yapabilmelerini sağlayacağımız ve kurumsal sosyal sorumluluk kültürlerini kuvvetlendireceğimiz gibi kanser tedavisi gören kardeşlerimizin tedavi süreçlerine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
DİĞER İLLER DE DAHİL OLACAK
İmza töreninde bir açıklama yapan DeFacto CFO’su Önder Şenol ise, sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Kurum kültürümüzle örtüşen girişimlere destek veriyoruz. ‘Kumaştan Hayaller’ projesinin sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyorum” dedi.
Şenol, aradan geçen yaklaşık süre içinde birçok il ve okul ile projeyi ortaklaşa yürüttüklerini ifade ederek, "Toplam 24 meslek lisesi ve 600 öğrencimiz projeye emekleri ile destek oluyor. Kırklareli, Kocaeli, Van, Balıkesir, Tekirdağ, Afyon, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Siirt, Muş ile çalışıyoruz. Şu ana kadar öğrencilerimiz emekleri ile birçok çocuğumuzun kurdukları hayalleri gerçekleştirmesine yardımcı olduk" diye konuştu.
Önder Şenol, önümüzdeki süreçte başka okulların da projeye katılacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte yardımlaşma ağımıza Zonguldak, Kastamonu, Muğla, Bursa, Denizli, İzmir, Samsun, Sivas, Kahramanmaraş, Antalya, Aydın, Manisa da katılacak" bilgisini paylaştı.
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