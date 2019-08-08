08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kıvanç Tekstil, merkezi Hindistan'da bulunan entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL) ile güçlerini birleştirdiğini bildirdi.
İki şirket, global karbon emisyonunun yüzde 10’undan sorumlu moda endüstrisinde öncü olmak ve çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek amacıyla küresel bir iş birliğine imza attı.
Yapılan anlaşma ile Kıvanç Tekstil, yıllık 90 milyar dolar ciroya sahip Reliance firmasının "Recron GreenGold" elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü oldu.
Böylece, Kıvanç Tekstil'in tüm müşterilerinin sürdürülebilir özellikli elyaf ve ipliklere daha kolay ulaşmasını sağlayacağı kaydedildi.
Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden iplik ve kumaş üretimine geçeceğini açıkladı.
'GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜNLERİ SEKTÖRE KAZANDIRACAĞIZ'
Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, iş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını söyledi.
Kıvanç, "Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız" dedi.
'KARBON AYAK İZİ YILLIK 1.2 MİLYAR TON'
RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da tekstilden kaynaklı karbon ayak izinin yıllık 1.2 milyar ton civarında olduğunu belirterek, "Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla" diye konuştu.
Bu nedenle moda endüstrisinin yönünü değiştirmesi ve sürdürülebilir modanın trend olması gerektiğini kaydeden Sharma, "Dünyada çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz" diye konuştu.
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