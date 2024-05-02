Kumar borcu için cinayet işledi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 38 yaşındaki 4 çocuk babası genç adamın internette gördüğü satılık taksi plakası ilanı sonu oldu. İlan sahte, satıcı ise katil çıktı. Polisin kısa sürede yakaladığı şüpheli, cinayetle biten planını kumar borcunu kapatmak yüzünden yaptığını söyledi.
Giriş: 02.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
38 yaşındaki 4 çocuk babası genç adamın internette gördüğü satılık taksi plakası ilanı sonu oldu.
İlan sahte, satıcı ise katil çıktı.
Polisin kısa sürede yakaladığı şüpheli, cinayetle biten planını kumar borcunu kapatmak yüzünden yaptığını söyledi.
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