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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

        Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni başkan belli oluyor. Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:05
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        Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor
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        Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

        Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

        Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacak Ali Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun." cevabını verdi.

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