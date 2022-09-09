Bunlar açılmadığı sürece kişi rahatlamaz. Kulunç hemen herkeste olduğunda kişi yine gündelik yaşamını sürdürmeye devam eder. Ancak günlük yaşam kalitesi düşer ve sürekli sırtında ağrı hisseder. Özellikle gece yatarken ve sabah uyandığında kendisini yorgun ve ağrı içinde bulur. Kulunç hem erkeklerde hem de kadınlarda yaş fark etmeksizin görülen bir rahatsızlıktır. Kuluncun net bir sebebi olmamakla beraber kulunca neden olan faktörler bulunmaktadır.

Bunlar arasında; stres altında kalmak, bedenini yoracak şekilde ve doğru hareketleri yapmadan çalışmak, duruş bozuklukları, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, bilgisayar başında uzun saatler geçirmek, yatılan yatağın ortopedik ve sırtla uyumlu olmaması gibi durumlarda dönemsel olarak kulunç görülebilir. Kulunç kendi kendine geçmez. Mutlaka kuluncu oluşturan kas toplanmasının açılması gerekmektedir.

Bunun için de masaj, özel yağlar, sıcak su torbası, sıcak fizik tedavi tercih edilebilmektedir. Görüldüğü üzere kolay ve doğal yöntemlerle evinizde kulunçtan kurtulmanız mümkündür. Önemli olan tekrar etmesini engellemektir. Bunun için de genel yaşam tarzının değiştirilmesi gerekir. Bu içeriğimizde kulunç ağrısına iyi gelen doğal yöntemler: kulunç ağrısını geçiren şeyler, yağlar, hareketler ve çaylar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya topladık. İşte kulunç ağrısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Kulunç Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Kulunç ağrısı kişinin günlük yaşamını geçirmesini zorlar ve ağrısı kulunç geçmeden geçmez. Peki kulunç ağrısı evde nasıl geçer? Öncelikle kulunç için sıcak çok iyi geldiğinde kuluncun olduğu bölgeye aralıklı olarak sıcak su torbası koyabilirsiniz. Sıcakla beraber gevşeyen kaslar özel kas gevşetici kremler ya da yağlarla ovularak açılır. Böylece birkaç tekrar sonrasında kulunç tamamen geçer. Genel yaşamınızda stresten uzak durmanız da kuluncun tekrar etmesini engeller. Hareketsiz uzun saatler kalmak ve cereyanda durmak kuluncun tekrar etmesine yol açacağından bunlara da dikkat etmek gerekir.

Kulunç Ağrısına İyi Gelen Doğal Çözümler

Kulunç ağrısı oldukça rahatsız edici ve zorlayıcı bir ağrıdır. Çeşitli bitkisel yöntemlerle evinizde bu ağrıdan kurtulmanız mümkündür. Kulunç ağrısına iyi gelen doğal çözümler arasında ilk sırada nane yağı gelir. Nane yağı hem ağrı keser hem de kuluncu açar. At kestanesi kremini de kulunç için tercih edebilirsiniz. Bunları sıcak su torbası ve masajla uyguladığınızda daha hızlı etkisi olacaktır.

Kulunç Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Kulunç ağrısına iyi gelen şeyler genellikle evde uygulanabilir. Sıcak su torbası, masaj, çeşitli bitkisel yağlar, kas gevşetici kremler kulunç ağrısına iyi gelir. Bunlarla beraber stresten uzak kalmak, hareketsiz yaşamı bırakarak düzenli gevşeme egzersizleri yapmak da kulunca iyi gelir.

Kulunç Ağrısını Geçiren Yağlar

Kulunç ağrısını geçiren yağlar arasında ilk sırada nane yağı bulunur. Bunun dışında; okaliptüs yağı, lavanta yağı, kekik yağı, biberiye yağı, Hindistan cevizi yağı ve karanfil yağı da kulunç ağrısına iyi gelen yağlar arasındadır.

Kulunç Ağrısını Geçiren Hareketler

Kulunç ağrısını geçiren hareketler temel olarak gevşemeyi esas almaktadır. Çünkü kuluncun oluştuğu bölge gergin olduğundan oradaki kasların açılması gerekmektedir. Genel olarak sırtı rahatlatan ve esneten hareketleri düzenli yaptığınızda kulunç ağrısı zamanla geçer. Bölgenin rahatlaması kuluncun tekrar oluşmasını da önler.

Kulunç Ağrısına İyi Gelen Çaylar

Kulunç ağrısına iyi gelen çaylar olabilir mi diye bazı kişiler düşünebilir. Bunlar arasında temelde ağrı kesici özelliği olan çaylar bulunur. Okaliptüs, nane, karanfil, adaçayı, papatya gibi ağrıyı kesen çayları tercih edebilirsiniz.