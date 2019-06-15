Merkez mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. DHA'nın haberine göre, binaya gelen adaylardan 4’ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı.

Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02’yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi.

Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercing'ler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.