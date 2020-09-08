Özellikle soğuk algınlığının sırasında çocuklarda daha sık rastlanan kulak tıkanıklığı çok basit bir nedenden ötürü ortaya çıkabileceği gibi ayrıca işitme kaybının belirtisinin yanında ciddi bir sorundan da oluşuyor olabilir. Orta veya iç kulak ortaya çıkan herhangi bir neden normal bir şekilde duymayı da engellemekte ve daha sonrasında daha az duymaya neden olmaktadır. Bazı yabancı maddeler kulak kiri ya da orta kulak içerisinde ortaya çıkan enfeksiyonlar sesin hiç kulağa gitmesine engel olur. Gürültü veya yaş faktörü gibi iç kulakta sinir tipi işitme kaybı ortaya çıkabilmektedir. Kulak tıkanıklığının erken tespit edilmesi uygun bir tedavi ile kısa sürede iyileşmesi anlamına gelecektir. Bazı durumlarda kulak tıkanıklığına baş ağrısı da eşlik edebilir.

Kulak tıkanıklığı nedenleri

Kulak kiri oluşması: Kulak tıkanıklığı özellikle kulak kiri nedeniyle daha sık ortaya çıkabilmektedir. Kulakta kir birikmesi sonucunda kulak kanalındaki bezler kulak kiri oluşmasıyla sonrasında tıkanıklık, ağrı gibi nedenler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kulağı temizlemek isterken kullanılan bazı gereçlerde kulak kirinin geriye doğru itilmesine böyle bir tıkanıklığın oluşmasına ortam yaratmaktadır. Kulak kiri basit bir neden gibi görülmüş olsa da özellikle kulak burun boğaz uzmanları tarafından kirin ilaçlama ya da yıkama ilacı ile mi temizleneceğine karar verilmesi gereklidir. Aksi takdirde kulak zarına birçok zarar yaratabilir.

Orta kulakta sıvı birikmesi: Enfeksiyon belirtileri olmadığı ancak bazı durumlarda ateş, bulantı, ağrı gibi şikayetlerin olmadan kulak tıkanması ya da işitme kaybı ortaya çıkabilir. Bu durum önceden bir enfeksiyonda orta kulak iltihabının tam boşalmadan olmasıyla ortaya çıkar. Nezle, alerji, burun eti gibi nedenlerden dolayı östaki borusunun tıkanması sonucunda ve orta kulakta sıvı toplanması oluşabilmektedir. Orta kulakta sıvı birikmesi sonucunda kulak tıkanıklığı çok fazla ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Orta kulakta sıvı birikmesi sonucunda ilaç tedavisi veya cerrahi bir müdahale ile sıvının boşaltılması gibi tedavi sistemi uygulanmaktadır​.

Enfeksiyon olması ve alerjiler: Genelde soğuk algınlığına takip eden kulak enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına çok sık rastlanır. Orta kulak iltihabı ya da alerjik birtakım durumlar nedeniyle genizde orta kulağa bağlayan östaki borusu şişerek tıkanma yapar. Östaki borusunun tıkanması ile ortaya çıkan orta kulak enfeksiyonu kulak tıkanıklığı ve sıvı birikmesi gibi belirtiler gösterir. Sadece orta kulak iltihabı olarak değil yüzücü kulağı denilen dış kulak iltihabı da bir tür kulak tıkanması nedenleri arasında yer alır. Genel olarak antibiyotik ve ağrı kesici tedaviyle bu enfeksiyonları iyileştirilmesi sağlanır ve enfeksiyonunun giderilmesiyle de tıkanıklık sona erer.

İç kulak kaynaklı olan nedenler: Meniere hastalığı ve benzeri bir takım iç kulak hastalıkları baş dönmesi, kulak tıkanması, bulantı, işitme kaybı, kulakta çınlama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Birdenbire yüksek sesle bir ses işitme ve de bir patlama anında iç kulaktaki sinirlerin zarar görmesi ile ortaya çıkan ani bir tıkanıklık oluşmaktadır.

Östaki borusu disfonksiyonu: Esneme, yutkunma gibi durumlarda açılması gereken östaki borusunun bu işleri yerine getirememesi sonrasında çalışma bozukluğu oluşur ve orta kulaktaki sıvı birikmesi ile beraber tıkanıklık hissi de ortaya çıkar.

Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanması ve bunun sonucunda dolması nedeniyle burunda tıkanma ve daha çok beraberinde baş dönmesi, kulak tıkanıklığı ve ağrı ortaya çıkar. Sinüsler ve kulaklar birbirine bağlı olarak hareket eder sinüslerin dolması ile kulaktaki basınç dengesini de etkiler. Bu durum tedavi edilmezse kulakta ağrı ve tıkanıklık ortaya çıkar.

Basınç değişiklikleri: Genellikle uçuş sırasında yükseklik değişimleri ve basıncın artması sonucunda kulak zarının her iki yanında oluşan basınç dengesi bozulur ve kulakta tıkanmaya etken olur. Özellikle uçağın kalkışını ve inişi esnasında bu farklılıklar ile çıkan basınç çok fazla ortaya çıkmaktadır. Özellikle sinüzit sorunu olanlar için bu basınç değişiklikleri daha büyük bir sorun yaratmaktadır. Uçuştan sonra tıkanıklığın geçmemesi veya ertesi güne yansıması durumunda kulak zarında çökme ya da kulak içinde kanama gibi birtakım benzer sorunlar ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olmak gerekmektedir.

Özellikle sinüzit şikayeti olanların yoğun rahatsız olduğu dönemlerde uçmaktan kaçınmaları önemlidir. Eğer uçma zorunluluğu gerekiyorsa öncesinde burun spreyi gibi birtakım tıkanıklık giderici ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu durumu bir doktora danışarak yerine getirmek önemlidir. Sinüzitle ilgili sorunlar dalışlarda da sorun yaratabilmektedir. Özellikle dalgıçlarda sinüsleri doluyken dalış yapmaktan kaçınması gerekir. Sinüslerin dolu olması kulak basıncı dengelemeyi zorlaştırarak imkansız bir durum yaratabilir bu da bir yaralanma riskine neden olabilir.

Yabancı maddeler: Küçük çocukların küçük parça oyuncaklarla etrafta bulmuş oldukları boncuk, düğme gibi bir takım cisimleri kulağa sokma sonucunda ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde ise kulak çöpüyle kulak karıştırmak kulakta bulunan kirlerin itilmesine neden olacağı için kulak tıkanıklığı yaratmaktadır. Bazı durumlarda kulağakaçan minik böcekler de kulak tıkanıklığı yaratan durumlar ortaya çıkarır.

Çene eklemlerinde bozukluk: Çene etrafında bulunan eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrı ve şişme gibi nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde kulak tıkanıklığına etken olacak durumlar yaratmaktadır.

Aniden oluşan işitme kaybı: Uğultu, baş dönmesi, kulakta çınlama gibi benzeri belirtilerle beraber hızlı bir şekilde birkaç saat içerisinde ve üç gün içerisinde ortaya çıkan işitme kaybı kulak tıkanması belirtileri arasında yer alır. Migren bazı enfeksiyonlar menenjit ve kalıtımsal faktörler ani işitme kayıplarına etken durumlardır.

Orta kulak kireçlenmesi: Kulak kemikçiklerinde ortaya çıkan kireçlenme seslerin kolay geçmesini engelleme nedeniyle tıkanıklık hissi ve işitme kaybı yaratabilir. Tedavi edilmediği zaman kalıcı işitme nedeni olarak sonuçlanan bir rahatsızlık olan bu durum; mutlaka erken teşhisle ilaçla tedavi edilmelidir. Geç kalındığı zaman mutlaka cerrahi tedavi yöntemi ile iyileştirme sağlanır.

Kulakta oluşan tümörler: Orta kulakta bulunan tümörlere ‘’glomus’’ adı verilmektedir. Bu durum kulak çınlaması, kanama ve tıkanıklık hissi oluşmasına neden yaratır.

Kulak tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Kulak tıkanıklığı öncelikle enfeksiyon ya da ciddi durum oluşması halinde mutlaka doktorlar tarafından tedavi edilmesi gereken bir önem arz etmektedir. Antibiyotik enfeksiyon ve diğer ilaç tedavisiyle iyileştirilebilen bu durum acil müdahale gerektirmeyen durumlarda farklı yöntemler uygulanabilir.

Enfeksiyon ya da diğer acil durum gerektiren belirtiler; kulaklarda bir kaç saatten fazla zamandır sürmekte olan şiddetli ve geçmeyen bir ağrı, ateş, ishal ya da kusma. Kulak çınlaması, kulak da yeşil ya da sarı akıntının oluşması, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak ağrısı gibi durumlar bunlara nedendir. Bu belirtiler ani işitme kaybında veya Vertigo benzeri başka rahatsızlıklara neden yaratır bu durumda hemen bir kulak burun boğaz doktoruna gözükmekte fayda vardır. Bu tarz kulak tıkanıklığını kendi kendinize açmaya çalışmak ciddi sorunlar yaratabilir.

Eğer kulak kiri gibi birtakım nedenlerle ortaya çıkan tıkanıklık oluşuyorsa; kulak kirini yumuşatıcı damlalar kullanılabilir. Uçuş esnasında ortaya çıkan tıkanıklıklar ise; sakız çiğnemek şeker emmek ya da sık sık esnemek gibi durumlarla bu basıncı dengelemek sağlanabilir. Ayrıca 15-20 dakika boyunca sıcak duş yapmak ve buharı solumak kulağın açılmasına yardımcı olur. Burnunu kapatarak birkaç kez yanakları şişirmek suretiyle yutkunmakta kulaktaki tıkanıklığı açabilir.