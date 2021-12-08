Kulak delmek zor ve riskli bir eylemdir. İşi uzmanının yapması daha iyi olmakla beraber evde kendi kendine de kulak delimi yapılabilmekte. İşte kulak nasıl delinir? Sorusunun yanıtı...

KULAK NASIL DELİNİR?

Kulağını temizlemek için paketli %70 izopropil alkollü mendil kullan. Temizlemek, kulağının küpelerine bulaşmış olabilecek bakterilerden tamamen temizlenmesi için yapılması gerekmektedir.

Küpeyi nereye takmak istediğini önceden planlamak önemlidir. Planlamadan kulak delindiğinde küpen eğri, çok yüksek veya çok alçakta olabilir. Her iki kulağını da deliyorsan aynaya bak ve kulaklarında yaptığın izlerin aynı hizada olduğundan emin ol.

Eğer başka kulak deliklerin varsa ve ikinci veya üçüncü kulak deliğini açıyorsan delikler arasında yeterince boşluk bırakmak küpelerin üst üste binmemesi açısından önemlidir.

Steril bir delme iğnesi al. Delme iğneleri içi boş bir merkeze sahiptir, böylece iğneyle bir delik açtığında küpeni kulağından kolayca geçirebilirsin. Enfeksiyona neden olabileceğinden iğneleri başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir. Delme iğneleri internetten ve birçok piercing stüdyosundan satın alınabilir.

Ya da delme iğnesi yerine bazı kuyumculardan kulak delme küpeleri satın alabilirsin. Bunlar, iğneye benzer çok keskin uçlu küpelerdir. İğne ile açılan deliğe kaydırdığında kulağını yeniden deleceği için bunları kullanmak iyidir.

Mümkünse gümüş veya titanyum gibi daha kaliteli bir metalden yapılmış küpeler satın al. Daha kaliteli metallerin kulağında enfeksiyona veya alerjik reaksiyona neden olma olasılığı daha düşüktür.

İğneyi ucu kızarana kadar ateşe tut. Elindeki bakterilerin iğneye bulaşmamasını sağlamak için bunu yaparken steril lateks eldivenler giymelisin. Herhangi bir is veya döküntüyü temizlediğinden emin ol. İğneyi hidrojen peroksit ile temizle.

Uyarı: Bu yalnızca kısmi bir sterilizasyon olacak ve iğnede bulunabilecek tüm potansiyel mikropları öldürmeyecektir. Delici aletleri tamamen sterilize etmenin tek yolu bir otoklav kullanmaktır.

Suyu kaynatarak da iğneyi sterilize edebilirsin. Su kaynadıktan sonra iğneyi kaynar suya koy ve 5 ila 10 dakika suda beklet. İğneleri maşa ile çıkar ve yalnızca steril lateks eldivenlerle tut ardından iğneyi hidrojen peroksit ile sil.

Saçını delmeyi planladığın yerden uzak tut. Saçın, kulağınla küpenin arasına sıkışabilir veya iğne ile açtığın delikten geçebilir. Mümkünse saçını kulağından uzaklaştıracak şekilde bağla.

Ellerini sabun ve suyla yıka. Bu, bakterilerin yayılma olasılığını azaltacaktır. Ellerini yıkadıktan sonra steril lateks eldiven giymelisin.

Bir kaza yaşanmasını önlemek için kulağını delmeden önce kulağını arkasında sağlam bir şey koy. Soğuk, temiz bir kalıp sabun ya da mantar tıpa iyi seçimdir.

Mümkünse bir arkadaşının (veya arkadaşlarının) delme konusunda sana yardımcı olmasını sağla. Ya mantar tıpayı kulağının arkasına tutmasını ya da ona çok güveniyorsan kulak delme işini onun yapmasını iste. Sana yardım edecek biri olduğunda tüm bu süreç çok daha kolay olacaktır.

İğne kulak memene dik olmalıdır. Bu, kulağında yaptığın işaret ile kabaca 90 derecelik bir açı yapması gerektiği anlamına gelir. İğneyi bu şekilde konumlandırmak iğnenin kulağın bir yanından diğer yanına daha etkili kaymasını sağlayacaktır.

Derin bir nefes al ve delici iğneyi kulağının içinden geçir. İşaretlediğin noktadan geçtiğinden emin ol. İğneyi salla, ardından biraz açılı tut. İçi boş bir delici iğne kullanıyorsan mücevherleri iğnenin ortasından geçir.

Küpeyi kulağına tak. Kulağını deldikten sonra ve iğne kulaktayken küpenin aksını iğnenin içi boş tüpüne yerleştir ve ardından kulağının sonuna kadar it. Bu, küpeyi yeni deliğe rahat bir şekilde oturtacaktır.

Küpe yerinde kalacak şekilde iğneyi kulağından yavaşça çıkar. Bunun büyük olasılıkla acı verici olacağını unutma, ancak küpenin düşmesini istemediğin için acele etmemeye çalış, aksi takdirde delme işlemini tekrarlamak zorunda kalırsın.