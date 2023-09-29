'Küheylan' yeni sezonu 10 Ekim’de açıyor
Sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe devam eden Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 'Küheylan' yeni sezonu ilk oyununda, 10 Ekim'de, İstanbul Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen ve sinema uyarlaması ile de ilgi uyandıran “Küheylan”, ikinci sezonuyla 10 Ekim’de seyirci karşısına çıkıyor.
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenen efsane oyun “Küheylan” görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla İstanbul Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Geçen sezon büyük yankı uyandıran “Küheylan”ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.
Oyunda psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıran Kerem Alışık, seyirciyle Küheylan sahnesinden buluşmayı heyecanla beklediğini dile getirirken, oyunla ilgili olarak da şunları söyledi; “Küheylan yenilikçi ve cesur bir oyun. İnsanın kendisiyle yüzleştiği birçok soru soruyor, sordurtuyor. Psikoloji ‘Senin bir başka insanla karşılaşmanın mutlaka bir nedeni vardır. Ya sen onun hayatını değiştirmek için gelmişsindir ya da o senin’ der. Oyun, toplum normları adına bireyin tutkusunun söndürülüp söndürülmemesini tartışmaya açıyor.”
Küheylan Oyun Tarihleri
10 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi
22 Ekim 2023, Pazar - Zorlu PSM Platinum Sahnesi
23 Ekim 2023, Pazartesi - Zorlu PSM Platinum Sahnesi
31 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi
18 Kasım 2023, Cumartesi – Ankara MEB Şura Salonu
20 Kasım 2023, Pazartesi – Selçuklu Anadolu Oditoryum
KÜHEYLAN KÜNYE:
OYUNCU KADROSU:
KEREM ALIŞIK : MARTIN DYSART
EMİR ÖZDEN : ALAN STRANG
HATİCE ASLAN: DORA STRANG
DEVRİM NAS : FRANK STRANG
AÇELYA DEVRİM YILHAN: HESTHER SALOMON
GİZEM KATMER : JILL MASON
DİLARA ÜK : HEMŞİRE
BERTAN DİRİKOLU : DALTON
SERCAN BATIK : GENÇ BİR ATLI
OĞUZHAN KESKİN : MAYA
YAPIMCILAR : ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK TİYATROSU VE PIU ENTERTAINMENT
YAZAN : PETER SHAFFER
ÇEVİREN : SEVGİ SANLI
YÖNETEN : BARIŞ ERDENK
DEKOR TASARIM : MERVE YÖRÜK
IŞIK TASARIM : CEM YILMAZER
MÜZİK : GÜRKAN ÇAKICI
KOSTÜM TASARIM : GÜL SAĞER
HAREKET DÜZENİ : SİBEL ERDENK
DRAMATURG : IRMAK BAHÇECİ
FOTOĞRAFLAR : LEVENT ÖZDEMİR
ASİSTANLAR : BÜŞRA TEZCAN – ARAL ÇOLAK