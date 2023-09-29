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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Küheylan' yeni sezonu 10 Ekim’de Zorlu PSM'de açıyor

        'Küheylan' yeni sezonu 10 Ekim’de açıyor

        Sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe devam eden Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 'Küheylan' yeni sezonu ilk oyununda, 10 Ekim'de, İstanbul Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:12
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        'Küheylan' sezonu 10 Ekim'de açıyor
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        Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen ve sinema uyarlaması ile de ilgi uyandıran “Küheylan”, ikinci sezonuyla 10 Ekim’de seyirci karşısına çıkıyor.

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenen efsane oyun “Küheylan” görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla İstanbul Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Geçen sezon büyük yankı uyandıran “Küheylan”ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.

        Oyunda psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıran Kerem Alışık, seyirciyle Küheylan sahnesinden buluşmayı heyecanla beklediğini dile getirirken, oyunla ilgili olarak da şunları söyledi; “Küheylan yenilikçi ve cesur bir oyun. İnsanın kendisiyle yüzleştiği birçok soru soruyor, sordurtuyor. Psikoloji ‘Senin bir başka insanla karşılaşmanın mutlaka bir nedeni vardır. Ya sen onun hayatını değiştirmek için gelmişsindir ya da o senin’ der. Oyun, toplum normları adına bireyin tutkusunun söndürülüp söndürülmemesini tartışmaya açıyor.”

        Küheylan Oyun Tarihleri

        10 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

        22 Ekim 2023, Pazar - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

        23 Ekim 2023, Pazartesi - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

        31 Ekim 2023, Salı - Zorlu PSM Platinum Sahnesi

        18 Kasım 2023, Cumartesi – Ankara MEB Şura Salonu

        20 Kasım 2023, Pazartesi – Selçuklu Anadolu Oditoryum

        KÜHEYLAN KÜNYE:

        OYUNCU KADROSU:

        KEREM ALIŞIK : MARTIN DYSART

        EMİR ÖZDEN : ALAN STRANG

        HATİCE ASLAN: DORA STRANG

        DEVRİM NAS : FRANK STRANG

        AÇELYA DEVRİM YILHAN: HESTHER SALOMON

        GİZEM KATMER : JILL MASON

        DİLARA ÜK : HEMŞİRE

        BERTAN DİRİKOLU : DALTON

        SERCAN BATIK : GENÇ BİR ATLI

        OĞUZHAN KESKİN : MAYA

        YAPIMCILAR : ÇOLPAN İLHAN & SADRİ ALIŞIK TİYATROSU VE PIU ENTERTAINMENT

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        YAZAN : PETER SHAFFER

        ÇEVİREN : SEVGİ SANLI

        YÖNETEN : BARIŞ ERDENK

        DEKOR TASARIM : MERVE YÖRÜK

        IŞIK TASARIM : CEM YILMAZER

        MÜZİK : GÜRKAN ÇAKICI

        KOSTÜM TASARIM : GÜL SAĞER

        HAREKET DÜZENİ : SİBEL ERDENK

        DRAMATURG : IRMAK BAHÇECİ

        FOTOĞRAFLAR : LEVENT ÖZDEMİR

        ASİSTANLAR : BÜŞRA TEZCAN – ARAL ÇOLAK

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        #Zorlu PSM
        #Küheylan
        #kerem alışık
        #tiyatro
        #OYUN
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