Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Kuduzda kritik süreye dikkat!

        Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce kendi köpeğinin ısırması sonucunda kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray hayatını kaybetti. Kuduza ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sıla Akhan, ısırığa maruz kaldıktan sonra o bölgenin su ve sabunla hemen yıkanması ve 15 dakika boyunca su altında tutulması gerektiğini, ardından vakit kaybetmeden hastaneye giderek kuduz aşısı yapılması gerektiğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Demet Demirkır
        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 13.07.2023 - 13:00
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir ay önce kendi köpeğinin ısırması neticesinde kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bir ay süren tedaviye rağmen Seray'ın hayatını kaybetmesi üzerine Habertürk'e konuşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "Kişinin kendi köpeği olduğundan kuduz akıllara gelmemiş olabilir. Bu nedenle kişiye kuduz aşısı yapılmamış olabilir ya da kuduz semptomları başladıktan sonra kişiye aşı yapıldıysa aşı faydasız kalmış olabilir" dedi.

        AŞI YAPILMAZSA KUDUZ ÖLÜMCÜLDÜR

        Kuduz aşısının hayvan ısırığına maruz kaldıktan sonra vakit kaybetmeden yapılmasıyla aşı koruyuculuğunun yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Prof. Dr. Sıla Akhan, "Kuduzdan virüsle karşılaşmadan önce veya karşılaştıktan sonra aşılarla kurtulmak mümkün ama bu vakada köpek aşısızdı ve dışarıda kaybolduğu süre içerisinde kuduzu alıp sahibini ısırdı ve bulaştırdı. Burada kişi hemen aşı olmazsa kuduz ölümcül seyreder. Bunun antiviral bir ilacı yok bu nedenle ısırıklara çok dikkat edilmesi gerekir. Kişi muhtemelen semptomlar ortaya çıktıktan sonra hastaneye gitti ve bu durumda da geri dönüş olamıyor. Köpek kendi köpeği olduğu için akıllara kuduz olduğu gelmemiş olabilir" diye konuştu.

        REKLAM

        ISIRIĞIN YERİ DE ÖNEMLİ

        Prof. Dr. Akhan, aşının koruyuculuğunun yüksek olsa da bunun diğer faktörlerle de ilişkili olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Isırıkla alınan virüsün fazlalığı, aşıya ne kadar geç kalındığı, yaranın ne kadar derin olduğu, yapılması gereken temel uygulamaların yapılıp yapılmadığı ve yaranın beyine ne kadar yakın olduğu önemlidir. Kişi kafa bölgesinden ısırıldıysa virüs beyne çok daha kolay ulaşır ama ayaktan ısırıldıysa beyne daha zor ulaşır. Aşıyla bundan kurtulmanın mümkün olduğunu bilmek lazım. Aşı olunmadığında ise semptomlar ortaya çıktığında maalesef çözümü yok. Dolayısıyla semptomlar ortaya çıktıktan sonra yapılan aşı faydasızdır."

        SOKAKTAKİ KEDİ VE KÖPEKLER DE TAŞIYICI OLABİLİR

        Prof. Dr. Akhan, "Sincap, tilki, yarasa gibi kemirgen memeli hayvanlarda kuduz var. Vahşi yaşamda biz bu türlerle karşılaşmıyoruz ama kedi ve köpekler de bunu taşıyor. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin kuduz taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz dolayısıyla ısırıkla karşılaşıldığında muhakkak önce yapılması gereken temel uygulamaları yapıp hastaneye gitmek gerekir" dedi.

        Prof. Dr. Akhan, "Kişi hayvan tarafından ısırılır ya da tırmalanır ve hayvanın salyasına maruz kalırsa virüs beyine doğru gider ve 3-4 gün içinde de kişilerde semptomların başladığı dönem başlar. Hiperaktivite, ajitasyon, sudan korkma gibi semptomlar görülebilir. Bazılarında da felç gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kişide ateş, ensefalit belirtileri görüldüğü zaman da artık geri dönüşsüz olur"

        REKLAM

        ISIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

        Isırıldıktan sonra yapılması gerekenlerin çok basit olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akhan, "Kişi hemen ısırılan bölgeyi su ve sabunla yıkamalı ve 15 dakika boyunca akan suyun altında tutmalıdır. O bölgedeki yarayı büyütecek ne asitli ne de alkali ürünler kullanılmamalı. Batikon tarzı bir şey kullanılabilir. Bazı ısırıklar çok büyük olabiliyor; o yaranın dikilmemesi ve sarılmaması gerekir. Çünkü bu sinirlerle iletilen bir şeydir. Ancak bunların hiçbiri aşı kadar koruyucu değildir. Kesin önlem muhakkak aşı olmaktır" şeklinde konuştu.

        KUDUZ AŞISI HER DEVLET HASTANESİNDE YOK

        Kuduz aşısının devlet hastanelerinde yapıldığını belirten Prof. Dr. Akhan, "Ancak her hastanede kuduz aşısı bulunmuyor. Kişinin şehirde hangi hastanelerde kuduz aşısı olduğunu bulup o hastaneye gitmesi gerekiyor.

        Aşı olayın olduğu gün başlamalıdır, bu 0'ıncı gün diye başlar. Ardından 3'üncü 7'inci 14'üncü ve 28'inci günlerde 5 doz şeklinde aşıyı tamamlamak gerekir. Ancak örneğin hep vakit geçirdiğiniz bir kafede sürekli gördüğünüz kedi ya da köpek tarafından ısırılıp salyaya maruz kalırsanız bu durumda hayvan 10 gün göz altında tutulmalıdır. Bu sürede yine de 0-3 ve 7'nci dozları yapılmalıdır ve hayvan enfekte ise zaten ölecektir. Ardından duruma göre 14 ve 28'inci aşı yapılmayabilir. Ancak aşı asla ihmal edilmemelidir; çünkü hayvanın enfekte olup olmadığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da