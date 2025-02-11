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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuduz köpek saldırısı: Bölgede karantina | Son dakika haberleri

        Siverek'te kuduz köpek saldırısı kamerada: Bölge karantinaya alındı!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde 3 kişi köpek saldırısında yaralandı. Köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Köpeğin bir kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:29
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        Kuduz köpek saldırısı: Bölgede karantina!
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde 3 kişiye saldıran köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Bölge karantinaya alınırken, yoldan geçen kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Siverek ilçesine bağlı Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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        Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine uyarı tabelası yerleştirilen Divan köyü ve Bahçe köyünün bulunduğu bölge karantinaya alındı.

        Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.

        Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Siverek ilçesi
        #kuduz köpek saldırısı
        #karantina
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