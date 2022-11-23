Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kudüs'te otobüs durağı yakınlarında patlama: En az 7 kişi yaralandı

İsrail'de bir otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş: 23.11.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kudüs'te otobüs durağı yakınlarında patlama: En az 7 kişi yaralandı
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün çıkışında bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu "çeşitli derecelerde çok sayıda yaralı bulunduğu" kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu 2si ağır en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, "çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" bildirdi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı
ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı
ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı
ABD'den yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.