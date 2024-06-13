Kudüs Seriyyeleri: Gazze'ye komşu İsrail kentlerini bombaladık

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Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, "İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlara tepki olarak Gazze Şeridi'ne komşu şehir ve yerleşim birimlerinin füzelerle vurulduğunu” bildirdi.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşdod ve Aşkelon şehirlerini ve Mefilsim, Niram ve Sderot yerleşim birimlerini füzelerle bombaladık. Bombardıman, Siyonist düşmanın Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Gazze'den Aşkelon da dahil olmak üzere İsrail’in güneyindeki bölgeleri hedef alan füze saldırısı düzenlendiğine dair son dakika heberleri geçti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 664 askeri öldürüldü. 7 Ekim'den beri düzenlenen saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.