Kudret Narının Mucize Faydaları - Şifa Deposu Kudret Narı Faydaları ve Zararları Neler?

Tadı acımsı görüntüsü ilginç olan kudret narı, tropikal meyveler arasında yer alır. Uzun yıllardır tedavi amacıyla kullanılan bu meyvenin acımsı ancak farklı bir tadı vardır. Bazı kişiler tarafından kırmızı olarak aktarılsa da esas rengi salatalık yeşilidir. Birçok sağlık sorununa iyi gelse de bunların en yaygını mide ve bağırsak rahatsızlıklarıdır. Peki kudret narı nasıl kullanılır?

REKLAM advertisement1 KUDRET NARI FAYDALARI Kudret narı faydaları şunlardır; Kan şekeri üzerinde önemli etkileriyle öne çıkar.

Kolesterolü dengeleme özelliği vardır.

Kilo kaybı yaşamak isteyenler diyet sürecine kudret narını ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Enerji verici özelliğiyle öne çıkar.

Kalp sağlığına iyi gelebilir.

Karaciğerin temizlenmesine destek olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve çeşitli rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Cilt üzerinde biriken istenmeyen lekelerin etkisinin azaltılmasında yardımcıdır.

Mide rahatsızlıklarının rahatsız edici etkisini azaltır. REKLAM KUDRET NARI ZARARLARI Kudret narı zararları faydalarına göre daha az belirgindir. Bunlar çoğunlukla kronik hastalıkları olan kişileri ilgilendirir. Ayrıca düzenli ilaç kullananlar da kudret narını dikkatli kullanmalıdır. Bunun yanında her meyvede ve sebzede olduğu gibi kudret narında da tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Günde 1 tatlı kaşığı kullanılması yeterli olacaktır. Ayrıca kudret narının çekirdekleri zehirlenmeye yol açabilir, bu nedenle çekirdeğinden uzak durulmalıdır.

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR? Peki kudret narı nasıl kullanılır? Çiğ olarak tüketebileceğiniz kudret narını zeytinyağı ya da bal içinde bekletebilir veya çay olarak tüketebilirsiniz. Fazla tüketimi yan etkiye neden olduğundan tüketim öncesi doktorunuza başvurmalısınız. REKLAM KUDRET NARI CİNSELLİĞE FAYDALI MI?

Sebze ve meyvelerin cinsel hayata katkısı olduğu bilinen bir bilgidir. Bu nedenle birçok kişinin aklından “Kudret narı cinselliğe faydalı mı?” sorusunun geçmesi normaldir. Cinsellik üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen kudret narı afrodizyak özelliği olan tropikal meyveler arasındadır. Özellikle libidoyu artırmasıyla isteği yükseltir ve yatak odasının elektriğini değiştirmeye katkıda bulunabilir.

KUDRET NARI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? Peki kudret narı hangi hastalığa iyi gelir? Eski dönemlerden beri sağlık için kullanılan kudret narı, çeşitli hastalıklar üzerinde etki sahibidir. Kudret narının iyi geldiği bazı durumlar şunlardır; REKLAM Mide rahatsızlıklarına iyi gelebilir. Ülser, reflü ve gastrit gibi sorunlara iyi gelerek mide mukozası üzerinde koruma sağlar.

Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı azaltabilir.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelerek bu rahatsızlıkların oluşma riskini önleyebilir.

Diyabet ve insülin direncine iyi gelmeye yardımcı olabilir. İnsülin hassasiyetini artırması ve kan şekeri seviyelerini düzenlemesiyle öne çıkan kudret narı, bu hastalığı yaşayanlar tarafından düzenli olarak kullanılmalıdır.

Bağışıklık sistemini düzenlemeye destekçidir.

Karaciğer sağlığını desteklemeye yardımcıdır.

Anfi- enflamatuar özellikleriyle iltihaptan kaynaklı olan ağrıları hafifletmeye destekçidir. KUDRET NARININ CİLDE FAYDALARI

REKLAM Kudret narının cilde faydaları da son derece fazladır. Bunlar; Düzenli kullanılan kudret narı suyu, güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Sivilcelerin azalmasında ve akne çıkmasını önlemede etkili olabilir.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve bu özelliğiyle cildi gençleştirebilir.

Egzama ve sedef gibi cilt problemlerinin tedavisinde destekçi niteliği vardır.

İçeriğindeki yoğun A ve C vitaminleri sayesinde cilt üzerinde oluşan kırışıklıkların etkisini minimuma indirir. KUDRET NARININ MİDEYE FAYDALARI REKLAM Kudret narının mideye faydaları birçok uzman tarafından özellikle aktarılmıştır. Bağırsak hareketlerine iyi geldiğinden mide kaynaklı sorunları da hafiflettiği düşünülür. Ayrıca kudret narında hazımsızlığa iyi gelme gibi etkiler de söz konusudur. Ancak bunlardan en etkili olanı gastrit ve ülser gibi mide sorunlarında mukozadaki iltihaplı yapıyı rahatlatmasıdır. Birçok mide hastasında bu sorunlar can sıkıcıdır ve kudret narı ile rahatlamaya çalışan insan azımsanmayacak derecede fazladır.

KUDRET NARININ SAÇA FAYDALARI Kudret narının saça faydaları ise şunlardır; Saç dökülmesini azaltmaya yardımcıdır.

Kırılan saçları onarmayı destekler.

Saça parlaklık ve canlılık katar.

Kaybolan nemin geri kazanılmasını sağlar.

Saçları yumuşacık yapar ve kolay açılmasını destekler.

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