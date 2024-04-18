Küçükçekmece'de sakatat yüklü kamyon devrildi
Küçükçekmece'de sakatat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kemik parçaları yola savruldu, sürücü kaza yerinden kaçtı
Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı İkitelli Kavşağı'nda, kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 20 metre sürüklenip yan yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
Yola savrulan sakatatlar, Karayolları ekiplerince iş makineleri yardımıyla toplandı.
Ekipler, sakatatlardan etrafa yayılan pis koku nedeniyle çalışmakta güçlük çekti, ağız ve burunlarını elbiseleriyle kapatmaya çalıştı.
Kaza nedeniyle kavşakta ve bulvarda araç yoğunluğu oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.