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Küçük Gelin'in Zehra'sı bakın nasıl değişti! Tozlukaya'nın Hazal'ı Çağla Şimşek güzelliğiyle mest etti!

Küçük Gelin dizisiyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Oyunculuğa 2007 yılında Elveda Derken dizisiylr başlayan Şimşek, başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tozlukaya dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu son olarak Elkızı dizisinde Seher karakterine hayat verdi. Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şimşek yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi. İşte, Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in son hali...

22.07.2022 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çağla Şimşek, bir dönemin popüler dizisi Küçük Gelin'de canlandırdığı Zehra rolüyle hafızalara kazındı. 

  • 3 yaşından beri ekranlarda yer alan çocuk yıldız, ilk olarak 2007 yılında yayınlanan Elveda Derken adlı diziyle ekran karşısına geçti.

  • Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim gibi dizlerde yer alan genç oyuncu Küçük Gelin dizisindeki canlandırdığı rol ile hafızalara kazındı.

  • 1 Ağustıs 2022 tarihinde dünyaya gelen Şimşek, Arel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Psikoloji Çapı yapmaktadır.

  • Son olarak El Kızı dizisinde Seher karakterine hayat veren Çağla Şimşek, şimdilerde Tozlukaya dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor.

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