İletişim iki şekilde olabilir; bunlarıdan biri sözlü, diğeri ise sözsüzdür.

Sözlü iletişim, kelimelerle kurduğumuz iletişimdir ve şunları kapsar: Sesinizin yüksekliği ve tonu, söylediğiniz kelimeler, söyleyiş biçiminiz veya çocuğunuzun en iyi anlayabileceği kelimeleri kullanmak.



Sözsüz iletişim ise vücut dili kullanılarak kurulan kasıtlı ve kasıtsız iletişimdir: Yüz ifadeleri, göz teması, kişisel alan, el hareketleri, sarılma gibi fiziksel dokunuşları kapsar.

İşte UNICEF'e göre sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmek için dokuz ipucu...