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Uzmanlardan çocuklar için ‘En İyi Kitaplar’ listesi

Kitap okumak, çocuğun okul performansını ve kelime dağarcığını artırır, özgüvenini yükseltir ve iyi iletişim becerileri geliştirmesini sağlar. Peki çocuklarımıza neleri okutmalıyız? İşte Pedagoji Derneği ve Eğitim Reformu Girişimi'nin çocukların okuması için hazırladığı ‘En İyi Kitaplar’ listesi...

Giriş: 22.04.2023 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cleveland Clinic'teki uzmanlar, ebeveynlerin bebeklikten başlayarak ilkokul yıllarına kadar çocuklarıyla birlikte kitap okumalarını öneriyor. Çocuklarınızla birlikte kitap okumak, onların kitaplarla sıcak ve mutlu ilişkiler kurmalarını sağlar ve çocukların gelecekte okumayı keyifli bulma olasılığını artırır. 

  • Kitap okumak, çocuğun okul performansını ve kelime dağarcığını artırır, özgüvenini yükseltir ve iyi iletişim becerileri geliştirmesini sağlar. Peki çocuklarımıza neleri okutmalıyız? 

  • Birçok öğretmen, edebiyatçı ve uzmandan kitap önerileri alan Pedagoji Derneği, çocukların okuması gereken kitaplar listesi yayımladı. Yine çocukların okuması için Eğitim Reformu Girişimi (ERG) uzmanları da bir liste yayımladı. 

  • Kurumların yayımladığı liste birbirinden farklı; ancak yetişkinlerin bile adeta başucu kitabı olan ‘Küçük Prens’, her iki listede de bulunuyor. İşte Pedogoji Derneği ve Eğitim Reformu Girişimi'nin yayımladığı o listeler...

  • Pedagoji Derneği tarafından öneriler 10 kitap 

    1- Ayı Olmayan Ayı 

    Kış uykusundaki ayı, bahar gelip uyandığında kendini devasa bir fabrikanın ortasında bulur. Ağaçlar, çimen, çiçekler, hepsi gitmiş, yerine harıl harıl çalışan makineler ve taş yığını binalar gelmiştir. Daha fenası, herkes ona bir ayı olmadığını söyler durur. Ayı onları, fabrikada çalışan bir insan değil gerçek bir ayı olduğuna ikna edebilecek midir? Ayının içine düştüğü tuhaf durum, okurları gülümsetirken, kim olduğumuz ve doğayla kurduğumuz ilişki gibi önemli konular üzerine düşündürüyor. 

  • 2- Değirmenler Vadisi 

    Değirmenler Vadisi'nde birbirine benzeyen erkekler, kadınlar ve çocuklar yaşarmış. Bir gün, her şeyi en iyi yapan "makineler" gelmiş. İşte bu makineler Değirmenler Vadisi halkına hayal kurmayı unutturmuş. Artık vadi halkının isteklerinin yerine gelmesi için tek yapmaları gereken bir düğmeye basmaktır. Oysa öncesinde herkes hayallerini gerçekleştirmek için çalışırmış. Şimdi ise hayal kurmaya bile üşenir hale gelmişler. Vadideki halkı bu tehlikeli durumdan kurtaracak, onlara yeniden hayal kurmayı öğretecek biri var mı?

  • 3- Elma Bahçeleri 

    Bu kitap bir avuç elma tohumunun, milyonlarca insanın hayatını nasıl değiştirdiğinin hikayesini anlatıyor. Bundan 150 yıl önce Amerika'da yaşayan insanlar Batı'ya doğru göç ederken, kendilerinden önce Johnnie Appleseed adında biri o yerleri dolaşıp, uygun gördüğü topraklara elma tohumu eker, bir iki sene sonra da, buralara uğrayarak diktiği bu fidanların yerini değiştirir ve ne gerekli ise, hemen her işi yapardı. Bu adamın kim olduğunu, nereden gelip, nereye gittiğini kimse bilmezdi. Ancak bütün göçmenler, onun ismini ve şöhretini bilir ve kendisini severek evlerinde misafir ederlerdi. Çocukları sevindirerek herkese şefkat ve merhamet dersi veren ve incelik gösteren Appleseed, misafir olduğu yerlerde ancak bir gece kalır, ertesi gün yanından hiç eksik etmediği torbasını sırtına vurur ve yaya olarak yoluna devam ederdi. Bu kitap, Johnnie Appleseed'in gerçek hikayesini anlatır.

  • 4- Harold ve Sihirli Mor Tebeşiri

    Harold bir akşam ay ışığında yürüyüşe çıkmaya karar verir. Yanında yalnızca mor tebeşiri olan küçük Harold, kendine heyecan dolu, sihirli bir macera çizer. Harold ile sadık mor tebeşiri, ormanlarda gezinir, denizleri aşar ve ejderhaların arasından geçer. Sürprizlerle dolu bu büyüleyici hikâye, hayal gücümüzün bizleri ne kadar uzağa götürebileceğinin en güzel örneği!

  • 5- Kumkurdu

    “Evren her şeydir,” dedi Kumkurdu. “Var olan her şey! Burada ve şimdi, o zaman ve orada. Aydınlık ve karanlık, galaksiler ve yıldızlar, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, trampetler ve kartallar ve ayılar ve bazen, bir pantolonun cebinde duran tozlu, kırmızı şekerlemeler.”
    “Benim biraz önce yuttuğumdan mı?” diye sordu Zackarina. “O da mı evrenin bir parçasıydı?”
    “Elbette!” dedi Kumkurdu. “O da evrenin bir parçasıydı. Sen de Zackarina, sen de evrenin bir parçasısın.”
    Zackarina, annesi ve babasıyla birlikte deniz kıyısında yaşıyordu.
    Bir gün yalnız başına sahile indi ve orada benzersiz biriyle karşılaştı: Kürkü altın gibi parıldayan, vahşi ve güzel Kumkurdu’yla...
  • 6- Küçük Prens
     
    "Hoşça git," dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez."

  • 7- Ördek, Ölüm ve Lale

    Her çocuk bazen ölümün ne olduğunu sorar. Böylesine önemli bir soruya verilebilecek basit bir yanıt var mıdır? Wolf Erlbruch’un yazıp resimlediği Ördek, Ölüm ve Lale, zorlu bir konuyu sıcak, esprili ve zarif bir dille anlatıyor. Kitap, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

  • 8- Martı

    Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. 
    Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

  • 9- Nokta

    “Bir nokta yap. Bakalım seni nereye götürecek.” Vashti’nin öğretmeni onu incitmeden, resim çizerek duygularını anlatabileceğini söyledi. Ama Vashti resim yapamıyordu, o bir ressam değildi. Bunu kanıtlamak için Vashti boş bir kâğıda öfkeyle bir nokta yaptı.
    “İşte!”
    Bu minicik nokta Vashti’nin yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımı oldu. 
    Minicik nokta bir başlangıçtır...

  • 10- Sırtımdaki Ağır Yük

    Tarık’ın egosundan, bencilliğinden vazgeçip paylaşmaya, arkadaşlığa dönüşen kendini tanıma serüveni…

  • Eğitim Reformu Girişimi (ERG) uzmanlarının önerdiği 10 kitap

     

    1- Küçük Kara Balık: Küçük kara balık, bir gün annesine içinde yaşadıkları derenin ötesini görmek istediğini ve orada nelerin olduğunu öğrenmek için gitmesi gerektiğini söyler. İranlı yazar Samed Behrengi’nin kitabı, çevresinin tüm itirazlarına ve baskılarına rağmen denize, özgürlüğe doğru çıkan bu küçük kara balığın yolculuğunu konu alır.

  • 2- Koyun Russell: Akşam olup diğer koyunlar birer birer uykuya dalarken, uykusu gelmeyen Koyun Russel uyumak için pek çok yol dener ancak bir türlü başarılı olamaz. İnsanlar uyumak için koyun sayar, peki “koyunlar olsa ne yapardı?” Rob Scotton’ın yazıp çizdiği bu masal, komik koyun Russel’ın dünyasını anlatıyor.

  • 3- Küçük Prens: Gülüne nasıl daha iyi bakabileceğini öğrenmenin yollarını arayan Küçük Prens, başka gezegenleri gezer ve maceralarını Sahra Çölü’nde karşılaştığı uçağı bozulmuş pilot bir çocukla paylaşır. Antoine de Saint-Exupery’nin insanların büyüdükçe unuttukları, yalın çocuk bakışını vurgulayan; hırsları, eşitsizlikleri ve daha pek çok evrensel nitelikteki problemi bir çocuğun gözünden yansıtan bu çocuk öyküsü dünya çapında ün kazanan çocuk öykülerinden.

  • 4- Dünyanın Merkezine Yolculuk: Bilim kurgunun öncülerinden Jules Verne’in fantastik/bilim kurgu türündeki bu romanı, buldukları bir şifre üzerine jeolog ve maden bilimci amcasıyla dünyanın merkezine gidebilmek üzere seyahate çıkan genç Axel’in başından geçen sürprizlerle dolu maceraları konu alıyor.

  • 5- Peter Pan: J. M. Barrie’nin “Varolmayan Ülke” isimli bir adada yaşayan ve hiç büyümeyen çocuk Peter Pan ile arkadaşlarının maceralarını konu alan öyküsü, yardımlaşma ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gösteriyor.

  • 6- Pırtlatan Bal: Parası olmayan bir ninenin, hasta torunu için bir türlü bal alamamasıyla dalga geçen bir adama “Kim bu baldan yerse pırtlasın” demesi üzerine gerçekten de yiyenlerin pırtladığı bir Aziz Nesin oyunudur. Kendisi de “Çocuklar, bu oyunun sonucundan çıkarılacak doğruyu sizler bu oyunu seyrettikten sonra kendiniz bulacaksınız. Aranızda tartışın, ana babanızla konuşun ve bu masal-oyunun niçin yazıldığını, hangi doğruyu, hangi gerçeği anlatmak istediğini kendiniz bulun. Nedir o gerçek olan doğru? İşte bunu siz söyleyeceksiniz bana…” der.

  • 7- Gulliver’in Gezileri: Lemuel Gulliver isimli maceracı doktor dünyayı gezerken geçirdiği deniz kazaları sonucu kendini içinde minicik insanların ve devlerin olduğu yerlerde, bulutların üzerinde yüzen bir adada ve atların yönettiği bir ülkede bulur. Bu yerleri keşfederek zaman ve mekan ölçütlerinin birbirinden ve kendi ülkesinden son derece farklı olduğunu görür. Gulliver’in Gezileri, benimsenen değerlerin, yasaların ve yönetim sistemlerinin genelgeçerliğini yeniden düşünmeye davet ediyor.

  • 8- Siyah İnci: Siyah İnci isimli güzel ve sahipleri tarafından sevilen bir atın başkalarına satılmasıyla karşılaştığı iyi kalpli ve kötü kalpli insanların ve zorlukların atın gözünden anlatıldığı bu roman, hem insanlar arası ilişkileri hem de insanların hayvanlarla ilişkilerini gözden geçiriyor. Anna Sewell, romanında, hayvanlar üzerindeki gözlemlerini kullanarak onların iç dünyalarını yansıtıyor.

  • 9- Pamuk Prenses ve Yedi Kurbağa: Kelly Caswell ve Gemma Cary, ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’deki cücelerin yerine kurbağaların geçtiği; prensesin özelliklerinin epey değiştiği; iyilik ve kötülük, güzellik ve sevimlilik kavramlarının ters yüz edilerek akıllı kararlar verme, çevre ve arkadaşlık konularına da değinilen eğlenceli bir modern masal denemesi sunuyor.

     

     

  • 10- Mantova’nın Cüceleri: Mantova’nın Cüceleri; Gianni Rodari’den, Mincio tepelerindeki Mantova’daki Düklük Sarayı’nda dükü eğlendirmek için küçücük bir odada yaşayan cücelerin, odadan çıkarak kendi güçlerini ve cesaretlerini keşfedişlerinin masalıdır.

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