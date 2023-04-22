Uzmanlardan çocuklar için ‘En İyi Kitaplar’ listesi

3- Elma Bahçeleri
Bu kitap bir avuç elma tohumunun, milyonlarca insanın hayatını nasıl değiştirdiğinin hikayesini anlatıyor. Bundan 150 yıl önce Amerika'da yaşayan insanlar Batı'ya doğru göç ederken, kendilerinden önce Johnnie Appleseed adında biri o yerleri dolaşıp, uygun gördüğü topraklara elma tohumu eker, bir iki sene sonra da, buralara uğrayarak diktiği bu fidanların yerini değiştirir ve ne gerekli ise, hemen her işi yapardı. Bu adamın kim olduğunu, nereden gelip, nereye gittiğini kimse bilmezdi. Ancak bütün göçmenler, onun ismini ve şöhretini bilir ve kendisini severek evlerinde misafir ederlerdi. Çocukları sevindirerek herkese şefkat ve merhamet dersi veren ve incelik gösteren Appleseed, misafir olduğu yerlerde ancak bir gece kalır, ertesi gün yanından hiç eksik etmediği torbasını sırtına vurur ve yaya olarak yoluna devam ederdi. Bu kitap, Johnnie Appleseed'in gerçek hikayesini anlatır.