"YAYINDAN KALDIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Şarkı çıkınca Murat Bey aramış ve 'Benim de hakkım var' demiş. Öyle olunca da biz şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık ama Cem Adrian ile yeni çalışmalar yapacağız. Bu da sürpriz olsun.