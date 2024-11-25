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        Haberler Magazin Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest - Magazin haberleri

        Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest

        Kubilay Aka, bir süreliğine Brezilya'da bulunan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a çiçek gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:27
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          Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

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          Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

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          Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi yayımladı.

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          "BREZİLYA'YA DA ÇİÇEK GÖNDERMEZSİN"

          Kubilay Aka, sevgilisine çiçek gönderdi. Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık verdi.

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          Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.

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