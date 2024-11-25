Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest
Kubilay Aka, bir süreliğine Brezilya'da bulunan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a çiçek gönderdi
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Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
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Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
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Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi yayımladı.
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"BREZİLYA'YA DA ÇİÇEK GÖNDERMEZSİN"
Kubilay Aka, sevgilisine çiçek gönderdi. Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık verdi.
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Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.