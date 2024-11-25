Kubilay Aka'dan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a jest

"BREZİLYA'YA DA ÇİÇEK GÖNDERMEZSİN"

Kubilay Aka, sevgilisine çiçek gönderdi. Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı. Aka da sevgilisine "Sen şımar diye hep..." sözleriyle karşılık verdi.