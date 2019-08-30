Kuaförüm Sensin'de 30 Ağustos Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 30 Ağustos Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın ve günün en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden çift Mustafa ve Tuna oldu. Kuaförüm Sensin'de Öncü ve Özlem çifti toplamda 13 puan aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi Mustafa ve Tuna oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU (23 AĞUSTOS)

Dördüncü: Mustafa ve Tuna - 61 Puan

Üçüncü: Berk ve Merve- 76 Puan

İkinci: Sıla ve Mira - 78 Puan

Birinci: Hayat ve Özlem - 88 Puan