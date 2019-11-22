Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün kazananı belirlendi. Sonra da haftanın elenen takımı açıklandı. Kuaförüm Sensin'de bu hafta toplamda en az puanı alan BİLAL ve BUSE yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Emine Gök makyör Burak Bayraktar, model Şule Turan’dan oluşan birinci takım, kuaför Sevcan Çakır makyöz Melek Gültekin model Çiğdem Talan’dan oluşan ikinci takım, kuaför Veli Taşağıl makyöz Neslihan Aydın, model Sena Yıldız’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Özge Kılıç’tan oluşan dördüncü takım modellere en çok yakışan boya ve renkli kirpiklere uygun makyaj yapmak için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oldu.

Haftanın birincisi ve 10 bin lrialık ödülün sahibi Neslihan ve Veli oldu.

PUAN DURUMU

Bilal - Buse: 80 puan

Emine - Burak: 83 puan

Sevcan - Melek: 83 puan

Neslihan - Veli 101 puan