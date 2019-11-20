Saç sağlığı uzmanı olduğunu ve gözü kapalı saç analizi yapacağını iddia eden Emine'nin karşısında Bilal vardı. Adnan Serter'in Emine'den yana seçimini yaptığı düelloda eğlenceli anlar yaşandı.

Günün sonunda Veli ve Neslihan 20 puanla gün birinciliğini Emine ve Burak ile paylaşırken, Sevcan ve Melek 17 puanla günü sonuncu olarak tamamladı.

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İşte o anlar;