Kuaförüm Sensin'de zaman yolculuğu!

Günün konsepti gereği kuaför ve makyözler modellerini yaşlandırmak için ellerinden geleni yaptı. Modeller aynada ihtiyarlamış halleri ile yüzleşince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Günün sonunda Emine ve Burak gün birinciliğini, Veli ve Neslihan ile paylaşırken, yarışmanın iddialı takımı Bilal ve Buse ikinci günde de gün sonuncusu oldu.

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