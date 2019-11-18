Kuaförüm Sensin'de yeni hafta çok renkli başladı!

Tasarımlar için yapılan yorumlardaki fikir ayrılığı bu kez jüri masasında gerginlik yarattı. Bilal ve Buse'nin modellerine yaptıkları tasarımı Adnan Serter verilen emek için çok beğenirken, Ayşegül Kartal özensiz buldu. Fikir ayrılığı jüri arasında da gerilim yarattı.

Hızlı başlayan günü Veli ve Neslihan birinci olarak tamamlarken, modelleri ile jüride tartışma yaratan Bilal ve Buse günü sonuncu olarak kapadı.

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