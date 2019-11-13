Ömer Faruk Bostan sevilen şarkısı erik dalı ile kuaförüm sensin stüdyosunu coşturdu. Hem yarışmacılar hem de modeller yerlerinde duramadı. Eğlenceli geçen günün sonunda, Veli ve Nesrin 17 puanla günü sonuncu olarak tamamlarken, Melek Sevcan gün birincisi oldu.

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