"Ben Tarama Kampanyası" ile kanserde erken teşhisin önemi anlatılacak

AA

Klinikte görevli Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem Arıca, yaptığı yazılı açıklamada, deri kanserlerinin tedavisinde erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Deri kanseri belirtilerini birçok insanın erkenden fark edemediğini veya önemsemediğini vurgulayan Arıca, "Bu nedenle toplumda deri kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve erken teşhis imkanı sunmak büyük önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.

"DERİ KANSERLERİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Arıca, yürüttükleri "Euromelanoma Projesi" kapsamında, deri kanserlerinin erken teşhis edilmesi ve toplumda farkındalık sağlamak amacıyla "Ben Tarama Kampanyası" başlatacaklarını aktararak şunları kaydetti: "Proje kapsamında her yıl bu etkinliğin tekrar edilmesi planlanıyor. 30 Mayıs Salı günü düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, deri kanserleri açısından risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek ve gerektiğinde erken teşhis ve tedavi sürecine başlayacaklar. Etkinlik, deri kanserleriyle mücadelede de önemli bir fırsat. Deri kanserleriyle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini anlamak ve güneşten korunma yöntemlerini öğrenmek, sağlıklı bir yaşam için büyük önem arz etmektedir."

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