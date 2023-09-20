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        Haberler Gündem Eğitim Ksenon Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Ksenon nedir, nerelerde kullanılır? Ksenon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Aydınlatma sektörünün vazgeçilmezi olarak kullanılan element ismini, "yabancı" anlamına gelen "xenos" sözcüğünden almaktadır. 1898 yılında Sir William Ramsay ve Morris Travers tarafından keşfedilen element, otomobil farlarından lazerlere kadar pek çok ışık kaynağının temelini oluşturmaktadır. Ksenon nedir, nerelerde kullanılır? Ksenon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:46
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        Ksenon nedir, nerelerde kullanılır?
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        Element, son yıllarda karanlık madde araştırmalarında kullanılmaktadır. İsim kökeni itibariyle yabancı olsa da aslında hayatımızın birebir içinde olan bir elementtir. Fotoğraf makinesi flaşları ve görüntü yakalama uygulamalarında çok etkili özellikler göstermektedir. Ksenon nedir? Nerelerde kullanılır? Ksenon simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Ksenon Nedir?

        Element; kokusuz, renksiz, tek atomlu, metal olmayan ağır bir soy gazdır. Havadan yaklaşık 4,5 kat daha ağırdır. Kimyasal tepkimelere karşı oldukça isteksizdir. Düşük basınçta elektrik akımına maruz kaldığında etrafa mavimsi beyaz bir ışık verir. Basınç arttıkça renk sarımsı beyaz bir hal almaktadır. Normal sıcaklık ve basınç altında yalıtılmış metal ya da cam kaplarda saklanabilir; plastik kaplarda sızıntı yapar. Toksik yapıda değildir ancak bazı bileşikleri oksitleyici olduğundan dolayı toksik özellikler gösterebilir.

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        Ksenon Nerelerde Kullanılır?

        Element hakkında en merak edilen sorulardan biri de kullanım alanlarıdır. Ksenon, yaygın olarak aydınlatma sektöründe kullanılmaktadır. Ancak diğer soy gazlarda daha pahalıdır; dolayısıyla kullanım alanı sınırlıdır. Gazlı lambaların pek çoğu ksenon içermektedir. Otomobil farları, fotoğraf makinesi flaşları kullanıldığı ürünlerden bazılarıdır. Bazı lazerlerin etkisini arttırmak için de elementten faydalanılır. Ksenon- 135, nükleer reaktörlerde soğurucu olarak kullanılmaktadır. Kimi kanser türlerinin tedavisinde kullanılan ilaçların içeriğinden ksenon bulunmaktadır. Uyduları yörüngede tutmak için kullanılan gazlardan biridir.

        Ksenon Simgesi

        Element, "Xe" harfleriyle ifade edilmektedir. Yeryüzünde çok az miktarda bulunur. Diğer birkaç asal gaza benzer şekilde, ksenon elementine de göktaşlarında rastlarız. Element, sıvı havanın fraksiyonel damıtılmasıyla küçük miktarda üretilebilmektedir.

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        Ksenon Sembolü

        Ksenon periyodik tabloda "Xe" sembolüyle temsil edilmektedir. İnert özellik gösterir ve boğucu madde olarak sınıflandırılır. Aşırı konsantrasyonlarda solunması baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı ve ölüme sebebiyet verebilir.

        Ksenon Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 5. periyodunun 18. grubunda yer alan elementin atom numarası 54'tür. Ticari kullanım olarak sıvılaştırılmış havadan elde edilen element, atmosferde hacimce milyonda 0,086 oranında yer alır.

        Ksenon Kullanım Alanları

        • Tüplü ve gazlı lambalar
        • Ark lambaları
        • Stroboskopik lambalar
        • Çeşitli flaşlar
        • Excimer lazer
        • Uzay araçlarındaki iyon iticiler
        • Yol ve alan işaretçileri
        • Denizlerde kullanılan lambalar
        • Mikro işlemciler
        • Uydular

        Ksenon Özellikleri

        • Erime noktası -112 derece, kaynama noktası -108 derecedir.
        • Elektron yapısı nedeniyle bileşik yapmaya yatkın değildir. (Soy gazlar arasında az da olsa bileşik yapma özelliği bulunan ilk gazdır)
        • İlk lazerlerde ksenon içeren flaşlar kullanılmıştır.
        • Element, kripton gazından 10 kat, neondan 50 kat daha pahalıdır.
        • Mars’ta, Güneş ve Dünya’dakinden daha fazla ksenon bulunmaktadır. Jüpiter atmosferinde ise Güneş'ten yaklaşık 2,5 kat daha fazla ksenon bulunduğu belirlenmiştir.
        • Karanlık madde arama çalışmalarında kullanılan dedektörlerde sıvı ksenon vardır.
        • Ksenon trioksit bileşiği yüksek derecede patlama özelliğine sahiptir.
        • Solunduğundan helyumun aksine kalın bir ses verir. Ancak sesi kalınlaştırmak için sülfür heksaflorür (asfiksant) tercih edilir. Bunun sebebi elementin pahalı olmasıdır.
        • Sıvı helyuma karıştırılan ksenon, bazı kasırgaların takibinde kullanılmaktadır.
        • Yüksek hızlı flaş lambalarında, cilt bronzlaştırıcı lambalarda, gıda endüstrisindeki bakteri yok edici lambalarda ksenon elementi kullanılmaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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