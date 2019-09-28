Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

"ÜLKEYE AİT HİSSETMEK İÇİN ÖĞRENİYORUM"

Kruse maçın ardından yaptığı açıklamada "Ülkeye ait hissetmek için İstiklal Marşı'nı öğreniyorum" derken mücadeleyi şöyle yorumladı: "Sıkı bir derbi oldu, iki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz daha üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonuna girdik, berabere bitti ama en azından deplasmandan yenilmeden döndük."