Kroket, bu akşam MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılıyor. İşte oldukça lezzetli bir kroket tarifi ve malzemeleri...

KROKET YAPIMI İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy patates

2 yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı ezilmiş beyaz peynir

1 yumurtanın sarısı

Karabiber ve tuz

Kızartma yağı

PATATES KROKET TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kroket yapımına önce patatesleri haşlayarak başlayın. Haşlanan patatesleri rendeleyin. Üzerine 2 yumurta, nişasta, karabiber, beyaz peynirleri ilave edin ve tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Hamur kıvamına gelen patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ister yuvarlak ister silindir şekil verebilirsiniz. Şekil verdiğiniz topları önce una sonra çırpılmış yumurta sarısına, en sonunda da galeta ununa bulayın.

Derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine una bulanmış topları yerleştirin ve ara sıra ters düz ederek kızartın. Kroketleriniz hazır. Servis tabağına istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

KROKET YANINA NE GİDER?

Ev yapımı kroketlerin yanına makarna, pilav, garnitür veya farklı soslar hazırlayabilirsiniz.