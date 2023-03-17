Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Krizdeki First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat

ABD'de krizdeki First Republic Bank'e 11 büyük bankadan 30 milyar dolar mevduat yatırılması yönünde anlaşmaya varıldı

Giriş: 17.03.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
Krizdeki First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat
HABERTURK.COM

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bankın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu bankalar arasında JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankalar yer alıyor.

ABD'de geçen hafta Silicon Valley Bank'in iflasının ardından bankacılık sistemine yönelik başlayan endişeler Avrupa'da Credit Suisse eksenli devam etmişti.

Credit Suisse'e yönelik endişeler de dün İsviçre Merkez Bankası'nın bankaya 54 milyar dolarlık borç vereceğinin açıklanmasıyla dindirilmişti.

SVB iflasının ardından First Republic Bank'in sırada olduğu korkusuyla bankanın hisselerinde cuma günü yüzde 54'lük düşüş yaşanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Selin vurduğu Adıyaman'da anne-kız aranıyor
Selin vurduğu Adıyaman'da anne-kız aranıyor
Çetelerle mücadele için OHAL 12. kez uzatıldı!
Çetelerle mücadele için OHAL 12. kez uzatıldı!
Fransa'da tansiyon yükseldi, binlerce kişi sokağa çıktı!
Fransa'da tansiyon yükseldi, binlerce kişi sokağa çıktı!
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu uzmanları dinledi!
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu uzmanları dinledi! "2008'de K.Maraş'ı uyarmıştık!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.