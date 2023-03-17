ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bankın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu bankalar arasında JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankalar yer alıyor.

ABD'de geçen hafta Silicon Valley Bank'in iflasının ardından bankacılık sistemine yönelik başlayan endişeler Avrupa'da Credit Suisse eksenli devam etmişti.

Credit Suisse'e yönelik endişeler de dün İsviçre Merkez Bankası'nın bankaya 54 milyar dolarlık borç vereceğinin açıklanmasıyla dindirilmişti.

SVB iflasının ardından First Republic Bank'in sırada olduğu korkusuyla bankanın hisselerinde cuma günü yüzde 54'lük düşüş yaşanmıştı.