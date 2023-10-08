Kovid-19 enfeksiyonunun sadece damar tutulumu yapmakla kalmadığı, virüsün kolesterol plaklarını da adeta 'provoke ederek' kalp damar sisteminin de aşırı enflamasyona maruz kaldığı, bunun da özellikle kolesterol, diyabet, obezite gibi kronik hastalığı olanlarda kalp krizi ve inme riskinin 1 yıl boyunca sürdüğü, otopsi incelemeleriyle ortaya kondu.

DHA'nın haberine göre çalışma, 28 Eylül'de dünyanın en saygın tıp dergilerinden Nature´da yayınlandı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Uğur, bu çalışmada kolesterol yüklü damarların virüsle enfeksiyona daha açık hale geldiğinin kanıtlandığına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.