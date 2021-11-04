"BU TEKLİFİ DUYMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

ABD'li oyuncu, "Bu teklifi duymayı çok istiyordum, bu yüzden ne istediğimi çok net bir şekilde fark ettirdim ve o da sinyali alarak sonunda teklifi etti. Evleniyoruz, oluyor!" ifadelerini kullanı.