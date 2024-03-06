Kristen Stewart galayı gölgede bıraktı
'Twilight' serisiyle büyük bir şöhret yakalayan Kristen Stewart, rol aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında tercih ettiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu
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2008'de Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınmaya başlayan Kristen Stewart, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı.
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33 yaşındaki oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.
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Kristen Stewart, kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet tercih etti. Siyah bir elbise giyen yıldız, görünümünü siyah bir ceket, şeffaf çoraplar ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinlendi.
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Kristen Stewart gecenin en çok konuşulan ismi olarak adeta galayı gölgede bıraktı.
Fotoğraflar: Backgrid USA