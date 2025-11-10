Habertürk
        Haberler Dünyadan Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu doğum günü partisi polise şikayet edildi

        Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu doğum günü partisi polise şikayet edildi

        Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner için Jeff Bezos'un malikanesinde düzenlenen doğum günü partisi, komşuları rahatsız etti. Şikayet üzerine polis iki kez parti evine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:41
        Ünlülerle dolu partiye polis çağrıldı
        Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner için ünlü milyarder Jeff Bezos'un 165 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir doğum günü partisi yapıldı.

        Realite şov yıldızı Jenner'ın 70'inci yaşı için düzenlenen etkinlik, 'James Bond' temalıydı. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden Oprah Winfrey'e, Bill Gates'ten Vin Diesel'e kadar pek çok tanınmış isim, partiye akın etti.

        Kris Jenner
        Kris Jenner

        Ancak bu özel parti, bölge sakinleri için fazla gürültülüydü ve kutlama sürecince iki kez polis çağrıldığı öğrenildi.

        Kim Kardashian
        Kim Kardashian

        Bruno Mars'ın kutlamada sahne alması sonrası gürültünün daha yüksek desibellere ulaştığı öne sürülürken, Beverly Hills sakinlerinin yüksek sesli müzik ve gürültüden rahatsızlık duyarak polisi araması üzerine, yetkililerin lüks malikaneye gelerek uyarıda bulunduğu bildirildi.

        Jeff Bezos'un evinde günler öncesinden hazırlık yapıldı
        Jeff Bezos'un evinde günler öncesinden hazırlık yapıldı

        Polis, büyük sahte çitlerin mülkün dışındaki sokağı kapattığı şikayeti üzerine yeniden olay yerine dönerek izinsiz konulan çitlerin kaldırılmasını sağladı.

        Meghan Markle - Prens Harry
        Meghan Markle - Prens Harry

        Etkinliğe tüm Kardashian ailesinin yanı sıra Justin Bieber, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Stevie Wonder, Mark Zuckerberg, Miranda Kerr ve Snoop Dogg gibi ünlü isimler katıldı.

        Vin Diesel
        Vin Diesel
        #Kris Jenner
        #kim kardashian
        #doğum günü
        #parti
        #Jeff Bezos

