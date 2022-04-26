Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak üzere firma yönetimiyle anlaşması kripto para piyasasındaki düşüşü tersine çevirdi.
Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar geçen perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçmişti. Powell söz konusu açıklamasında Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi. Halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.
Beklenenden şahin bu açıklama öncesi 43.000 doları zorlayan Bitcoin 39.000 doların altına geriledi.
Dün Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığında dair haberler çıkmaya başlamadan önce 38.400 dolar civarında seyreden Bitcoin haberin yayılmasıyla yükselişe geçti. Satın almaya ilişkin resmi açıklamanın gelmesiyle ise kazanımlarını hızlandırdı.
DOGECOIN'DE BÜYÜK BAYRAM
Bitcoin bu sabah itibarıyla 40.600 dolara kadar yükseldi. Günlük yükselişi yüze 4'ü buldu. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5.5 değer kazanarak 3.000 doların üzerine tırmandı. Binance Coin yüzde 3 yükselirken Solana yüzde 4, Ripple yüzde 3.1, Terra yüzde 6.2, Cardano yüzde 3.5 değer kazandı.
En sert yükseliş ise Dogecoin'de yaşandı. Satın alma açıklaması öncesi 0.12 dolardan işlem göre Dogecoin dün 0.16 doların üzerini gördü. Bugün gelen kâr satışlarıyla 0.1570'e gerilese de günlük yükselişi yüzde 23'ü aştı.
Elon Musk'ın son birkaç yıldır kripto paralara ve blokzincir teknolojilerine ilgisi olduğu biliniyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Twitter üzerinden de özellikle 2021 boyunca kripto paralara desteğini sık bir şekilde açıkça gösterdi.
TESLA'NIN 1.9 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN'İ VAR
Bunun yanında Tesla geçen yıl 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Söz konusu Bitcoin'lerin değeri 2021 sonunda 1.9 milyar dolara yükseldi. Tesla, ayrıca Bitcoin ile ürün satışına başlamıştı. Ancak Bitcoin madenciliğinin çevreye olumsuz etkileri nedeniyle bu kararını askıya aldı.
Şimdi 'kripto para dostu' Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla sosyal medya platformunun da kripto paralarla daha sıcak bir ilişkiye girmesi bekleniyor. Bu Tesla'da olduğu gibi şirketin bilançosuna Bitcoin eklemesiyle ve/veya platformda kripto parayla ödeme imkanlarının genişletilmesiyle olabilir.
Bu konuda pek çok kripto para yatırımcısı büyük bir heyecan duysa da Twitter'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani dönen haberler ve yorumlar şu an için spekülasyondan öteye geçmemiş durumda. Dolayısıyla yatırımcıların kripto paralarda oluşan bu yeni hikayeye her zaman olduğu gibi tedbirli yaklaşması gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!