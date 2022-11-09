Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin neden düşüyor?

Binance FTX'i satın alacağını açıklamasının ardından Bitcoin çok sert dalgalandı. Binance FTX savaşı sonrasında kaybeden Bitcoin oldu. Bitcoin çakılırken düşüş nedeni ve fiyatı merak edildi. Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler yatırımcıyı piyasadan daha da kaçırmaya başladı. En yüksek fiyatlamasını 2021 yılında yapan kripto paralar 2022 yılında adeta düşüş üstüne düşüş sergiliyor. Kripto para piyasasının en zengin isimleri Binance CEO'su CZ ile FTX CEO'su Sam Bankman-Fried arasındaki gerginlik tüm piyasada olumsuz rüzgarlar estirdi. Aralarında yaşanan gerginlik neticesinde kripto liderlerinin açıklamaları iflas endişelerine neden oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 9 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı ne kadar oldu?