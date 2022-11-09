Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin neden düşüyor? Son dakika Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı!

Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş gündemde bomba etkisine yarattı. En büyük kripto para platformu olan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) en büyük rakiplerinden olan FTX'in tamamını satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıklamasının akabinde yaşanan nakit sıkıntısı likidite sıkışıklığına neden oldu. Uzun süredir düşüş eğilimi gösteren Bitcoin çakıldı.

Giriş: 09.11.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Binance FTX'i satın alacağını açıklamasının ardından Bitcoin çok sert dalgalandı. Binance FTX savaşı sonrasında kaybeden Bitcoin oldu. Bitcoin çakılırken düşüş nedeni ve fiyatı merak edildi. Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler yatırımcıyı piyasadan daha da kaçırmaya başladı. En yüksek fiyatlamasını 2021 yılında yapan kripto paralar 2022 yılında adeta düşüş üstüne düşüş sergiliyor. Kripto para piyasasının en zengin isimleri Binance CEO'su CZ ile FTX CEO'su Sam Bankman-Fried arasındaki gerginlik tüm piyasada olumsuz rüzgarlar estirdi. Aralarında yaşanan gerginlik neticesinde kripto liderlerinin açıklamaları iflas endişelerine neden oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 9 Kasım Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı ne kadar oldu?

  • BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Dünya genelindeki yaşanan enflasyon nedeniyle yatırımlar azaldığı için kripto varlıklara ilgi azalıyor. Yatırım yapacak kişiler de garanti gelir olarak görülen vadeli mevduat tarafına yöneliyor. Dolayısıyla kripto paralarda düşüş kaçınılmaz oluyor. Pandemi sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyon beraberinde faiz artışlarını getirince FED adeta kripto para dünyasının olumsuz etkeni oldu. Hızlı düşüşteki nedenlerin en başında merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımında bulunması yer alıyor.

  • Bitcoin fiyatının yılın en düşük seviyelerini test etmesinin de etkisiyle kripto para pazarının toplam büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi. 

  • Uzun süredir yaşanan kripto piyasasındaki düşüş devam ederken yaşanan son gelişmeler Bitcoin’in adeta çakılmasına neden oldu.

    Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX'e yönelik endişeler piyasada genel olarak düşüşe yol açtı.

  • FTX'in likidite sıkıntısı çektiği ve iflas açıklayabileceğine dair iddiaların ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ellerindeki FTX'in yerel tokeni FTX Tokenleri (FTT) satmaya karar verdiklerini duyurdu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.