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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda ilk çeyrek özeti: Dalgalı seyir izledi - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda ilk çeyrek özeti: Dalgalı seyir izledi

        Kripto para piyasasında yılın ilk üç ayında, fiyat rekorunun kırılması, ABD'de "Stratejik Bitcoin Rezervi" kurulmasına ilişkin kararname imzalanması gibi önemli gelişmeler yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:20
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        Kripto paralarda ilk çeyrek özeti
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        Kripto para birimleri, üç aylık dönemde dalgalı seyir izledi.

        En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, ocakta fiyat rekorunu 109 bin doların üzerine taşıdı. Ancak daha sonra Bitcoin'in fiyatı hızla düşüşe geçerek, martta 80 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Bu dönemde birçok altcoin projesi de yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

        PİYASALARDA DONALD TRUMP ETKİSİ

        ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı hamleleri, yılın ilk çeyreğinde kripto para piyasasında yaşanan hareketlilikte belirleyici oldu.

        Başkan adaylığı döneminde ekosisteme olumlu yaklaşan Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından ekonomi yönetimini "kripto dostu" isimlerden kurdu.

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        Trump, martta "Stratejik Bitcoin Rezervi" kurulmasına ilişkin kararname de imzaladı. Böylece Bitcoin, altın ve petrol gibi varlıkların yanında ABD rezervlerinde kendine yer buldu.

        ABD Başkanı Trump, bu dönemde Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano projelerini rezerve ekleyeceğini duyurdu.

        BEYAZ SARAY'DA İLK KRİPTO ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Beyaz Saray, geçen ay tarihindeki ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yaptı. Donald Trump, 7 Mart'taki zirvede, ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" ve "gezegenin kripto başkenti" yapma sözünü yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Zirveye Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yanında kripto para piyasasının önde gelen isimleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar katıldı.

        Daha sonraki günlerde ekosisteme destek yönünde mesajlar veren Trump, özel bir kripto etkinliğine katılan ilk ABD Başkanı oldu.

        DEVLET BAŞKANLARI KENDİ KRİPTO PARA PROJELERİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

        ABD Başkanı Donald Trump, yılın ilk çeyreğinde, kripto para piyasasına ilgisini daha da artırdı ve "Trump" isimli kripto para projesini başlattı.

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        Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden kendi adını taşıyan kripto para projesini paylaşmasıyla, söz konusu varlık hızla yükselişe geçti ve 15 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

        "Trump"ın hemen ardından, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump adına da "Melania" adında bir proje piyasaya sürüldü.

        Bu kripto paraları takiben Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de sosyal medya hesabından "Libra" isimli projeye dair paylaşımda bulundu.

        Ancak zamanla tüm bu varlıkların fiyatı hızla geriledi. Bu kripto para birimleri, birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

        Martta kripto para piyasasının en büyük siber saldırılarından biri de yaşandı. Saldırı yapılan Bybit borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde varlık çalındı.

        ALTCOIN ETF BAŞVURULARI DEVAM ETTİ

        Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) geçen yıl onaylanmasıyla, geleneksel finans sistemindeki bireysel ve kurumsal yatırımcılar söz konusu varlıklara ulaşma imkanına sahip olmuştu.

        Kurumsal tarafta büyük talep gören Bitcoin ETF'lerinin mart sonu itibarıyla toplam değeri 100 milyar doları aştı.

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        Bitcoin ve Ethereum'un ardından BlackRock ve VanEck gibi ABD merkezli büyük yatırım şirketlerinin de arasında bulunduğu kuruluşlar, yılın ilk çeyreğinde Solana, Ripple, Cardano, Litecoin, Dogecoin, Hedera gibi altcoin projelerinde de ETF başvurularında bulundu.

        TÜRKİYE'DE İKINCİL DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve Temmuz 2025'te oluşturulurken, ikincil düzenlemeler geçen ay yürürlüğe girdi.

        İkincil düzenlemelerle, kripto para borsaları olarak bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

        Borsaların asgari sermaye limiti 150 milyon lira, kripto varlıkları saklama hizmeti sunacak kuruluşların sermaye limiti de 500 milyon lira olarak belirlendi.

        Tebliğlerle, borsaların müşteri varlıklarını sigortalayabilmesinin önü açıldı.

        Borsaların kripto varlıkları listelemesi için üç kişilik listeleme kurulu oluşturma zorunluluğu da getirilirken, bu düzenlemelere uyum için 30 Haziran'a kadar süre tanındı.

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