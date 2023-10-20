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Yatırımcıların ABD'de SEC'in Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vereceği beklentisinin artmasıyla kripto paralarda yükseliş yaşanmaya devam ediyor.

Bitcoin bugün günlük yüzde 5.5 yükselerek 29.950 doları gördü. Dünyanın en büyük kripto parası son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 9 kazandırdı.

Ethereum yüzde 5 değer kazanarak 1.628 dolara çıkarken, Binance Coin günlük yüzde 2.7 yükseldi.

RIPPLE DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Kripto para piyasası açısında bir diğer olumlu gelişme ise ABD'de devam eden Ripple davasında yaşandı. SEC, Ripple Labs'in menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada şirketin 2 yöneticisine yönelik suçlamalarını geri çekti.

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SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Bu kararın etkisiyle Ripple bugün yüzde 7.8 değer kazanarak 0.51 doların üzerine tırmandı.

SOLANA'DA YÜZDE 13 ARTIŞ

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan diğer kripto paralara bakıldığında Solana'nın yüzde 13, Cardano'nun (ADA) yüzde 4.1, Dogecoin'in yüzde 3.6 ve Tron'un yüzde 3.5 yükseldiği görüldü.

PAZARTESİ GÜNÜ SPEKÜLATİF HABERLERLE DALGALANMIŞTI

Kripto para piyasalrında uzun süredir Bitcoin ETF'lerine ilişkin kararlar bekleniyor. Söz konusu ETF'lerin lisans almasıyla piyasaya para akışının hızlanacağı öngörülüyor.

Pazartesi günü çeşitli kripto para haber sitelerinde Ishares tarafından yapılan Bitcoin Spot ETF başvurusunun kabul edildiğine yönelik haberlerin yayılmasıyla kripto paralarda büyük bir dalgalanma yaşanmıştı. Bitcoin kısa bir süreliğine 30.000 doların üzerini görürken haberin doğru olmadığının ortaya çıkmasının ardından 28.000 doların altına gerilemişti.