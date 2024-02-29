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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para borsası Coinbase'de teknik sorun - Kripto Para Haberleri

        Kripto para borsası Coinbase'de teknik sorun

        ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 00:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:31
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        Kripto para borsasında teknik sorun
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        Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

        Bu durumun araştırıldığı ve kısa süre içerisinde bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Varlıklarınız güvende." ifadesi kullanıldı.

        "BAZI ÖDEME YÖNTEMLERİNDE HALA HATALAR GÖRÜLEBİLİR"

        Ayrıca, Coinbase'den yapılan bilgilendirmede, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığı ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin giriş yapma, gönderme, alma ve bazı ödeme yöntemlerinde hala hatalar görebileceği kaydedildi.

        Fotoğraf: AP

        Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        BİTCOİN 60 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

        Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,9 artarak 2 trilyon 250 milyar dolara yükseldi.

        En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı TSİ 22.16 itibarıyla son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 artarak 61 bin 300 doların üzerine çıktı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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