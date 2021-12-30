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Kripto paraların piyasa değeri 2021'de 1.4 trilyon dolar arttı

2021, kripto paraların yaygınlaştığı ve bu alanda kurumsal ilginin arttığı bir yıl oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri bu yıl yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık artışla 2.1 trilyon dolara ulaştı. 2021'de ilk kez yasal para birimi olan ve son 4 yılın en büyük güncellemesini yaşayan Bitcoin dolar bazında yüzde 58 değer kazandı. Bu rakam 2020'deki yüzde 302'lik yükselişin çok altında kaldı. Bitcoin'e güven artarken aslında altcoin fiyatlarına bu artan güven daha olumlu bir şekilde yansıdı. Ethereum yüzde 400'e yakın değer kazanırken, Ethereum'un rakipleri olarak gösterilen Solana ve AVAX'a yatırım yapanlar paralarını katladı. 2021'de kripto para piyasasına bunun yanında Elon Musk'ın müdahaleleri, Çin'deki yasaklar ve başta ABD olmak üzere yapılan regülasyon çalışmaları damga vurdu

30.12.2021 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kripto paraların piyasa değeri 2021'de 1.4 trilyon dolar arttı

2021'in sonuna yaklaşırken Bitcoin son haftalarda dalgalı bir seyir izleyerek yatırımcısının beklentilerini karşılayamadı. Ancak 2021 geneline bakıldığında başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar açısından tarihi bir yıl olduğu söylenebilir.

2021'de kripto paralara özellikle kurumsal ilginin artmasıyla ilk çeyrekte hızlı bir yükseliş yaşandı. Bitcoin seneye 30.000 doların hemen altında başlamıştı. 19 Şubat'ta Bitcoin fiyatı 52.000 doları aşarken, kripto paranın piyasa değeri de ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bitcoin 14 Nisan'da 68.790 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Yıl geneline bakıldığında Bitcoin dalgalı bir seyir izledi. Bugün 50.000 doların altına gerileyerek tarihi zirvesinden uzaklaşsa da yıl genelinde dolar bazında yüzde 58 kazandırarak yine birçok geleneksel yatırım aracını getiri bakımından geride bıraktı.

Ancak Bitcoin'in kendi geçmişine bakıldığında yüzde 58'lik yıllık kazanç çok yüksek bir getiri sayılmaz.

Bitcoin'in yıllık getirileri:

Yıl Değişim [%]
2017 1318.0
2018 -72.6
2019 87.2
2020 302.8
2021 58.3

Bitcoin 2020 yılında yaklaşık yüzde 303, 2019'da ise yüzde 87.2 değer kazanmıştı. Tabii bu yükselişler 2018'deki yüzde 72.6'lık çöküşün ardından geldi. Son 5 yılda en hızlı yükseliş ise yüzde 1318 ile 2017 yılında yaşandı.

ETHEREUM GÖLGEDE BIRAKTI

Stabilcoinler haric en popüler 10 kripto paraya bakıldığında da getiri bakımından 2021'de Bitcoin'in gölgede kaldığı görüldü. Ethereum bugün 3.700 dolarla, eylül ayındaki yaklaşık 4.892 dolarlık zirvesinden uzak olsa da 2021 genelinde yatırımcısına yüzde 399.6 kazandırdı.

Kripto para 2021 Değişim (%)
Bitcoin 58.3
Ethereum 399.6
Binance Coin 1252.3
Solana 9171.2
Cardano 648.1
Ripple 245.6
Terra 12634.7
Polkadot 218.9
AVAX 2661.1
Dogecoin 2862.7

DOGE'DA MUSK ETKİSİ

Ethereum'un rakibi olarak gösterilen ağlar ve kripto paralar için de olumlu bir yıl geride kaldı. Bunlardan Solana yüzde 9.171, AVAX ise yüzde 2.661 yükseldi. Ünlü milyarder Elon Musk'ın sayesinde gündemden düşmeyen Dogecoin de 2021'de yüzde 2.862 yükseldi. Dogecoin Musk'ın tweetlerinin etkisiyle nisan ayında 0.73 doları aşmıştı. Bugün ise 0.17 dolara gerilemiş durumda.

2.1 TRİLYON DOLARI AŞTI

2021 yılına girilirken kripto paraların toplam piyasa değeri 775 milyar dolardı. Bu rakam kasım ayında 3 trilyon doların kıyısından döndü. Bugün itibarıyla ise 2 trilyon 175 milyar dolar seviyesinde. Yani son 1 ayda yaşanan gerilemeye rağmen kripto paraların toplam piyasa değeri 2021'de 1 trilyon 400 milyar dolar yükseldi.

İLK KEZ YASAL PARA OLDU

Bitcoin için bir başka dönüm noktası ise haziran ayında yaşandı. El Salvador haziranda Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ısrarları sonucunda Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu. Bu karar fiyat açısından yeni bir rekor getirmedi belki ancak kripto para piyasasına güveni artıran bir etken oldu.

ÇİN YASAKLARI

El Salvador Bitcoin'i yasallaştırırken dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin tam tersi bir yol izledi. Eylül ayında Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili faaliyetlerin yasadışı olduğuna karar verdi. Ülkede yurtdışı merkezli kripto para borsalarının faaliyetleri etkilendi. Bunun yanında kripto para madenciliğinde Çin ilk sırada yer alıyordu. Madenciliğe yönelik kısıtlamalarla en çok madencilik yapılan ülke ABD oldu.

İLK BITCOIN ETF'Sİ

ABD'de bunun yanında ekim ayında ilk Bitcoin ETF'si New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu kurumsal yatırımcının artan ilgisi ve piyasa geneline güveni tazelemesi açısından tarihi bir adım olarak nitelendirildi.

TAPROOT GÜNCELLEMESİ

Kasım ayında ise 4 yılın ardından Bitcoin'e ilk kez ana bir güncelleme geldi. Taproot güncellemesi ile sunulan Schnorr imzaları, Bitcoin işlemlerini daha verimli ve gizli hale getirdi. Asıl önemlisi Bitcoin bu güncellemeyle akıllı kontratlara daha uyumlu hale geldi.

REGÜLASYON ÇALIŞMALARI

Kripto paralar artık uzun süredir hayatımızda olsa da dünya genelinde devletler regülasyon çalışmalarına bu yıl hız verdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamalar piyasa genelinde sık sık etkili oldu. Son olarak ABD'de kasım ayında Başkan Joe Biden'ın imzasıyla hayata geçen yasayla kripto para kazançlarının vergi beyannamesinde bildirilmesi zorunlu hale geldi. Vergi ödemek kulağa çok hoş gelmese de bu Bitcoin'in yasal bir zemine oturması yönünde bir adım olarak kabul edildi.

Türkiye'de de kripto para tebliği üzerinde çalışılmaya başlandı. 2022 başında kripto para yasasının kamuoyunun görüşüne sunulması bekleniyor.

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