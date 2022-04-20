Kremlin: Ukrayna'dan yanıt bekliyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” dedi.

Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller.” yanıtını verdi.

"RUSYA UKRAYNALI MÜZAKERECİLERE GÜVENİNİ KAYBETTİ"

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukraynalı müzakerecilere güvenini kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutarsız davranacağına hazırlıklı olduğunu söyleyen Zaharova, "Rusya, Ukraynalı müzakerecilere güvenini kaybetti." dedi.

Zaharova, "Ukrayna cumhurbaşkanı müzakerelerin başkalarıyla yürütülmesi talebinde bulundu, Rusya da bu talebi reddetmedi. Ancak daha sonra Kiev rejimi arada katıldı, arada katılmadı. Biz Moskova olarak buna hazır mıydık? Evet tabii ki." ifadelerini kullandı.

Kiev'in son yıllarda müzakerelere yaklaşımının aynı olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna'yı müzakereler aracılığıyla dikkat dağıtmakla suçladı.



