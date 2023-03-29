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Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın uzun süreceğini söyledi.

Giriş: 29.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek
"Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek"
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AA

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" bu yıl sona erip ermeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Geniş çaptaki savaşı kastediyorsanız bu, düşman olan devletler ve dost olmayan ülkeler ile bir çatışmadır. Bu, ülkemize karşı onların başlattıkları hibrit bir savaş ve uzun sürecek. Bu durumda özgüven, kararlılık ve Devlet Başkanı etrafında birliğe ihtiyacımız var." dedi.

Peskov, ABD tarafından düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ni değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin, dünyanın sözde demokrasi öğretmeni olduğunu iddia eden Amerika, birkaç ülkeyi vaaz vermek için, öğrenci kisvesinde bir araya getirmek için ikinci kez girişimde bulunuyor. Bu derse katılmak isteyenler var ve bu onların egemen kararıdır. Ancak dünyayı birinci ve ikinci sınıf ülkelere bölmeye yönelik girişimler, birçoğu tarafından tebessümle karşılanıyor. Bunun çok ciddi bir etkinlik olduğu söylenemez."

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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