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Haberler Dünya Kremlin: Belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz

Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili belirlediği hedeflere sadece askeri yollarla ulaşılabileceğini söyledi.

Giriş: 13.03.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kremlin: Belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz
AA

Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger'in "Batı'nın Ukrayna ile ilgili bir barış planı ve bir temas grubu oluşturması gerektiği" yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, söz konusu görüşe katılmadıklarını vurguladı.

Peskov, Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Belirlenen hedeflere ulaşılması, bizim için öncelikli ve her zaman böyle olacak. Bu hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'ya planladığı ziyaretle ilgili soruya Peskov, "Usulen liderlerin dış ziyaretleri, karşılıklı anlaşma ile aynı anda resmen duyurulur. Hazır olduğumuzda konuyla ilgili bilgi veririz." dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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