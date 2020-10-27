Kremalı köri soslu tavuk tarifini, misafirlerinize ve sevdiklerinize pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Kremalı Köri Soslu Tavuk İçin Gereken Malzemeler:

500 gr tavukgöğsü

1 adet soğan

4-5 adet büyük boy kültür mantarı

2-3 adet tatlı yeşilbiber

2 adet tatlı kırmızıbiber

1 adet küçük boy zencefil veya tozu

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı toz köri baharatı

1 paket krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kremalı Köri Soslu Tavuk Yapılışı:

Öncelikle tüm malzemeleri ince ince, jülyen olacak şekilde doğrayalım.

Tavamızda kızdırdığımız sıvı yağa ilk olarak doğradığımız tavukları koyalım.

Tavuklar suyunu salıp, çekinceye kadar pişirelim.

Ardından mantarları da ekleyip yine bir miktar pişirelim.

Daha sonra biberleri, soğanları, zencefili, sarımsağı ekleyelim.

Biraz daha pişirdikten sonra, köri sosunu, tuz ve karabiberi ekleyelim.

Güzelce karıştırıp, tereyağını koyalım.

Son olarak 1 paket kremayı da ekleyelim.

Kısık ateşte, 6-7 dakika kadar krema koyulaşana kadar pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Unun topak topak kalmaması için, sosu durmadan çırpmamız gerekir.

Tavukları önden biraz haşlayarak, çiğ ve sert kalmasını önleyelim.