11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altay, son günlerde ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, “Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri'nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler” dedi.
Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın kaptırdığı ücreti geri almasının zor olduğunu anlatan Nihat Altay, “Çünkü bu tür vakalara Tüketici Hakem Heyetleri'nin yapacağı bir şey yoktur. Sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Dolandırıcı, yakalansa dahi kaptırılan ücretin geri alınması yine çok zor ihtimaldir.
Kredi kartı yıllık aidatını hiç bir aracı kurum veya vekalet verilmeyen avukat geri alamaz. Kredi kartı ekstrelerine yansıyan yıllık aidatların iade edilmesi için ya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak görüşme yapılması ya da Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilmesi gerekiyor. Ancak 01.05.2014'te çıkan yasa ile bankalar, kredi kartı kullanımından dolayı yıllık 150 TL' ye varan bir ücret kesilebiliyor. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracat edilirse karar tüketici aleyhine çıkacaktır.
Tüketicilerin müşteri hizmetlerini aradığında ise bankaların pek çoğunun bu kesintileri iptal etmediğini görüyoruz. Ancak kredi kartı yıllık aidat ücreti ödenmek istenmiyorsa, bankalardan aidatsız kart talep ederek seçimlilik hakkı kullanılabiliyor. "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31/3 maddesinde, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorundadır" maddesiyle tüketiciler, hesaplarının bulunduğu bankanın şubelerine giderek, aidatsız kart taleplerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Banka tüketiciye aidatsız kart vermeyerek kart aidatını talep etmeye devam ediyorsa, aidatsız kart talep tarihinden itibaren hesap özetine yansıyan aidat tutarının iptali için Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edilebilir.” şeklinde konuştu.
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