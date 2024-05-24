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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, pazar günü şampiyon olursa kupasını pazartesi alacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, pazar günü şampiyon olursa kupasını pazartesi alacak

        Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda 24. lig zaferini pazartesi günü kutlayacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğa ulaşması durumunda RAMS Park'ta yapacağı kutlamanın 20.00'de başlaması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 21:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:31
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        Süper Lig'in 38. ve son maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da gündem şampiyonluk.

        Son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde girecek olan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda 1 puana ulaşması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        Konya'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde lig tarihindeki 24. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, mutlu son durumunda kupasını pazartesi günü alacak.

        Galatasaray son haftada şampiyonluğa ulaşması durumunda kutlamayı pazartesi günü evinde yapmayı planlıyor. RAMS Park'taki kutlama töreninin 20.00'de başlaması hedefleniyor.

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