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        Haberler Gündem Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü - Güncel haberler

        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:35
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        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
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        Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

        Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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