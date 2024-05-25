Paşinyan'dan bir kez daha "tarihi Ermenistan" çıkışı: Ülkenin ilerlemesini engelliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugüne kadar Ermenistan'da yaşanan "tarihi Ermenistan" arayışının, ülkesinin gelişimini ve gerçekçi bir Ermenistan'ın kurulmasını engellediğini söyledi.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin resmi Youtube sayfasından halka hitaben konuşma yaptı.

Paşinyan, bugünden itibaren Tavuş Bölgesi'nde 3 köyde Azerbaycan'la yapılan sınır belirleme çalışmalarının sonuçlandığını, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisine mensup Sınır Muhafız Birliklerinin göreve başladığını, bir köyde ise çalışmaların devam ettiğini ve sürecin 24 Temmuz'a kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Sınırların çizilerek egemen ve demokratik "gerçek bir Ermenistan" oluşturulmasının, ulusal devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, halihazırdaki Ermenistan Cumhuriyeti dışında bir "tarihi Ermenistan" arayışının, şimdiye kadar gerçekçi Ermenistan hakkındaki halkın fikirlerinin somutlaşmasına ve ilerlemesine engel haline geldiğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, sınır belirleme çalışmalarının ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu kaydederek yaptıkları çalışmaların "gerçek Ermenistan'ın" ortaya çıkarılması süreci olduğunu belirtti.

Paşinyan, özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri "mevcut topraklar dışında bir Ermenistan" aramaya ittiğini, bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını vurguladı.

Ermenistan'da kalıcı ve başarılı bir gelecek sağlanması için "barış gündemine" ve "gerçekçi bir stratejik Ermenistan vizyonuna" dönülmesi gerektiğini belirten Ermenistan Başbakanı, aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını, devletin gelişiminin engelleneceğini ve varlığının sürdürülemeyeceğini dile getirdi.